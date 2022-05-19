Астрологи назвали знак зодиака, представители которого могут влиять на чужую психику

Астрологи рассказали, представители какого знака зодиака обладают особыми магическими навыками и могут влиять на чужую психику.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на специалистов, речь идёт о знаке Скорпиона. У Скорпионов – сильная интуиция. Свои способности порой они используют в корыстных целях, влияя на умы других людей.

При этом на самих Скорпионов повлиять почти невозможно. Они могут противостоять неприятной и негативной энергетике. Астрологи советуют: в общении со Скорпионами проявляйте осторожность.