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Четверг, 19 мая, 2022

Астрологи назвали знак зодиака, представители которого могут влиять на чужую психику

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7info7

Астрологи назвали знак зодиака, представители которого могут влиять на чужую психику

Астрологи рассказали, представители какого знака зодиака обладают особыми магическими навыками и могут влиять на чужую психику.

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на специалистов, речь идёт о знаке Скорпиона. У Скорпионов – сильная интуиция. Свои способности порой они используют в корыстных целях, влияя на умы других людей.

При этом на самих Скорпионов повлиять почти невозможно. Они могут противостоять неприятной и негативной энергетике. Астрологи советуют: в общении со Скорпионами проявляйте осторожность.

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