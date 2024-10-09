Среда, 9 октября, 2024

Астролог Володина предрекла напряжённый период до 23 октября

Автор: Валерия Мединская

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Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot

Возможно, вы обратили внимание, что в последние дни по-особенному сложно выстраивать отношения, а обстоятельства вокруг давят на людей. Кроме того, общая обстановка в мире угнетает и пугает. Популярный астролог Василиса Володина объяснила, что происходит и когда это закончится.

— Воздух наэлектризован, нервы оголены, ситуация вокруг каждый день обостряется всё сильнее. А всё потому что квадрат Солнца и Марса продлится до самого 23 октября, — обращает внимание эксперт.

Почти до конца месяца людям не избежать напряжения — оно будет разлито вокруг и вместе с тем потребует выхода. Особенно захочется «выпустить пар» тем, кто и так бесконечно жалуется, стенает и предъявляет претензии окружающим.

— Чтобы не ныть попусту, включайтесь в реальную борьбу за свои идеалы, позицию, за то, что дорого, — советует Василиса Володина.

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