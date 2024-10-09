Возможно, вы обратили внимание, что в последние дни по-особенному сложно выстраивать отношения, а обстоятельства вокруг давят на людей. Кроме того, общая обстановка в мире угнетает и пугает. Популярный астролог Василиса Володина объяснила, что происходит и когда это закончится.

— Воздух наэлектризован, нервы оголены, ситуация вокруг каждый день обостряется всё сильнее. А всё потому что квадрат Солнца и Марса продлится до самого 23 октября, — обращает внимание эксперт.

Почти до конца месяца людям не избежать напряжения — оно будет разлито вокруг и вместе с тем потребует выхода. Особенно захочется «выпустить пар» тем, кто и так бесконечно жалуется, стенает и предъявляет претензии окружающим.