Астролог напугала прогнозом о ядерном оружии на март 2023 года

Астролог Татьяна Лукашевич заявила: март 2023 года станет очень напряжённым. В прямом смысле слова опасности будет подвергнуто само существование нашей планеты. Ситуация будет развиваться по нарастающей, убеждена специалист.

— Наступит такой момент, когда мир, оказавшись «на грани» существования, поймёт, что надо договариваться, — заявила Лукашевич в интервью kp.ru.

Астролог добавила: в марте могут быть проведены «показательные» выступления в виде испытаний, как любит делать Северная Корея, чтобы охладить горячие головы. Также всё чаще в информационном пространстве вновь будут вестись разговоры о ядерном оружии.