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Астролог Лифанова назвала знаки зодиака, чью жизнь изменит грядущее Чёрное Новолуние

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Астролог Юлия Лифанова перечислила знаки зодиака, чью жизнь кардинально может изменить Чёрное Новолуние. Оно произойдёт 16 августа.

По её словам, Львы в период Новолуния могут решиться на внезапную смену имиджа. Необычный сюрприз преподнесёт судьба — представители этого знака встретят человека, с которым возможна яркая вспышка страсти. Увы, ни к чему серьёзному эти отношения не приведут.

Тельцы могут понести неприятные финансовые потери, и они будут связаны с жильём. Есть риск неудачно вложиться в ремонт, потерять дом или квартиру.

Весов ждёт знакомство с оккультными науками и людьми, имеющими к ним непосредственное отношение. Скорее, для них это будет больше полезно, чем вредно.

Раки тоже могут потерять деньги. Им предложат вложиться в сомнительный проект, который прогорит. Наконец, Водолеи начнут замечать странности в поведении своей второй половинки, которое будет не совсем адекватным, сообщает wday.ru.

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