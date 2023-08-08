Астролог Юлия Лифанова перечислила знаки зодиака, чью жизнь кардинально может изменить Чёрное Новолуние. Оно произойдёт 16 августа.

По её словам, Львы в период Новолуния могут решиться на внезапную смену имиджа. Необычный сюрприз преподнесёт судьба — представители этого знака встретят человека, с которым возможна яркая вспышка страсти. Увы, ни к чему серьёзному эти отношения не приведут.

Тельцы могут понести неприятные финансовые потери, и они будут связаны с жильём. Есть риск неудачно вложиться в ремонт, потерять дом или квартиру.

Весов ждёт знакомство с оккультными науками и людьми, имеющими к ним непосредственное отношение. Скорее, для них это будет больше полезно, чем вредно.

Раки тоже могут потерять деньги. Им предложат вложиться в сомнительный проект, который прогорит. Наконец, Водолеи начнут замечать странности в поведении своей второй половинки, которое будет не совсем адекватным, сообщает wday.ru.