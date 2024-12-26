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Приметы, астрология, магия, эзотерика

Астролог Хубелашвили перечислила три знака, для которых 2025 год готовит сюрпризы

Валерия Мединская

Астролог Вера Хубелашвили в интервью изданию NEWS.ru перечислила три знака Зодиака, представителей которых в 2025 году ждёт масса сюрпризов и неожиданностей. Не стоит пугаться — будут среди них и крайне приятные.

Хубелашвили рассказывает: неожиданные события в жизни Близнецов, Весов и Водолеев связаны с переходом Урана из земной в воздушную стихию — из знака Тельца в знак Близнецов.

— В следующем году, со второй половины, Уран с приходом в воздушную стихию будет задавать вам свой тон. А Уран, как вы знаете, это планета неожиданностей. Но не надо их бояться, всегда могут быть и приятные неожиданности. Конечно, каждый из нас будет пожинать свои плоды, — убеждена эзотерик.

Она напомнила, что сейчас воздушные знаки находятся под влиянием Путона. Он в свою очередь перешёл в знак Водолея. Юпитер тем временем находится в Близнецах, из-за чего удача, которую эти знаки испытывали в уходящем году, могла быть не очень стабильной.

— Это для того, чтобы мы посмотрели свои кармические задачи и их закрыли. Если вы их закрыли, то я вас поздравляю, потому что поддержка у вас была огромная, сильная и невероятная, — пояснила Хубелашвили.

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