Артём Никитин подвёл итоги бизнес-миссии Рязанской области в Азербайджане.

16 сентября делегация Рязанской области во главе с заместителем председателя правительства региона Артёмом Никитиным продолжила работу в Азербайджане в рамках бизнес-миссии. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Накануне в Баку состоялось открытие мобильного шоу-рума рязанских предприятий, где представлено более 500 наименований продукции от 57 производителей региона. Одна из ключевых встреч состоялась в посольстве Российской Федерации в Азербайджанской Республике. В ходе переговоров с послом Михаилом Бочарниковым получила поддержку инициатива региона, направленная на выстраивание торгово-экономического баланса за счёт усиления как экспортных, так и импортных потоков. Также стороны обсудили возможность организации реверсных бизнес-миссий азербайджанских предпринимателей в Рязань, вопросы локализации азербайджанского бизнеса в регионе и реализации инвестиционных проектов.

16 сентября состоялись встречи делегаций Рязанской области с руководством Агентства развития экономических зон Азербайджанской Республики, работала биржа контактов, шли бизнес-переговоры рязанских и бакинских компаний, региональная делегация посетила Российский информационно-культурный центр в Баку.

Подводя общие итоги миссии, заместитель Артём Никитин, отметил, что с учётом предварительной работы представителей рязанского бизнеса проведено около 100 туров переговоров в формате B2B.

«Изначально мы проанализировали два очень важных документа — стратегию социально-экономического развития Азербайджана до 2026 года и план действий по развитию товарооборота между Россией и этим государством. Мы уверены, что продукты, которые мы представили, основываясь на этих документах, действительно будут востребованы», — отметил Артём Никитин.

Как подчеркнул зампред регионального правительства, товарооборот между Рязанской областью и Азербайджанской Республикой за последние 5 лет вырос в 2 раза. При этом налаживание и развитие экономических связей востребовано самими предприятиями региона — и бизнес-миссия, и открытие шоу-рума состоялись по инициативе рязанского бизнеса.