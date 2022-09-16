Артём Никитин подвёл итоги бизнес-миссии Рязанской области в Азербайджане.

16 сентября делегация Рязанской области во главе с заместителем председателя правительства региона Артёмом Никитиным продолжила работу в Азербайджане в рамках бизнес-миссии. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Накануне в Баку состоялось открытие мобильного шоу-рума рязанских предприятий, где представлено более 500 наименований продукции от 57 производителей региона. Одна из ключевых встреч состоялась в посольстве Российской Федерации в Азербайджанской Республике. В ходе переговоров с послом Михаилом Бочарниковым получила поддержку инициатива региона, направленная на выстраивание торгово-экономического баланса за счёт усиления как экспортных, так и импортных потоков. Также стороны обсудили возможность организации реверсных бизнес-миссий азербайджанских предпринимателей в Рязань, вопросы локализации азербайджанского бизнеса в регионе и реализации инвестиционных проектов.
16 сентября состоялись встречи делегаций Рязанской области с руководством Агентства развития экономических зон Азербайджанской Республики, работала биржа контактов, шли бизнес-переговоры рязанских и бакинских компаний, региональная делегация посетила Российский информационно-культурный центр в Баку.
Подводя общие итоги миссии, заместитель Артём Никитин, отметил, что с учётом предварительной работы представителей рязанского бизнеса проведено около 100 туров переговоров в формате B2B.
Как подчеркнул зампред регионального правительства, товарооборот между Рязанской областью и Азербайджанской Республикой за последние 5 лет вырос в 2 раза. При этом налаживание и развитие экономических связей востребовано самими предприятиями региона — и бизнес-миссия, и открытие шоу-рума состоялись по инициативе рязанского бизнеса.