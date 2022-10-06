Артисты цирка высадили в Рязани деревья

Рязанский государственный цирк присоединился к Всероссийскому субботнику «Зелёная Россия. Артисты международной программы «Счастливый билет» из России, Казахстана, Франции, Италии, Румынии высадили на аллее перед цирком кусты сирени.

Акция «Зелёная Россия» проходит по всей стране с 3 сентября по начало октября. Участники высадили миллионы деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Организатором проекта «Лес Победы» и всероссийского субботника является Общероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия».

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