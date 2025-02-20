Аркадий Фомин: Нам нужно чаще встречаться с молодежью, рассказывать о преемственности поколений героев русского воинства

В четверг, 20 февраля, в региональном парламенте рассмотрели перспективные направления работы с обучающимися в Год защитника Отечества. Данной теме было посвящено заседание Совета при Председателе Рязанской областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан. В обсуждении приняли участие депутаты, члены Правительства области, главы администраций муниципальных образований региона, руководители высших и средних учебных заведений, директора школ. К обсуждению также были приглашены ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, Уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова, представители различных общественных организаций.

Открывая заседание, спикер регионального парламента напомнил, что 2025 год пройдет в России под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Культурно-массовые мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, будут носить патриотический характер. На федеральном уровне уже стартовал проект «Победа одна на всех», посвященный вкладу народов советских республик в Великую Победу. Кроме того, пройдут два крупнейших всероссийских фестиваля народного творчества: «Салют Победы» и «Вместе мы – Россия». В плане мероприятий юбилейного года – акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Лучи Победы», исторический диктант «Диктант Победы», Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» и многое другое.

– Практически в каждом населенном пункте области установлены памятники павшим героям, есть воинские захоронения. Наш общий долг – привести их в должное состояние. И эту работу мы можем делать вместе со школьниками и студентами, – отметил Аркадий Фомин. – Считаю, что нам нужно чаще встречаться с молодежью, проводить открытые уроки, на примерах рассказывать о преемственности поколений героев русского воинства. Вести открытый откровенный диалог. Наша задача – уметь отстаивать правду о вкладе советского народа в разгром фашизма, не допустить фальсификации фактов, заполнить пробелы о неизвестных ранее событиях военных лет. Важно передать эту миссию молодому поколению.

О планах по патриотическому воспитанию школьников и учащихся средних и высших учебных заведений региона рассказали и.о. министра образования Ольга Васина и председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев. В Год защитника Отечества в регионе продолжится реализация проекта «Разговоры о важном». Тематические внеурочные занятия позволят не только воспитать в школьниках уважение к истории и культуре родной страны, привить традиционные нравственные ценности, но и на конкретных примерах рассказать о мужестве и героизме российских воинов разных эпох. Встречи с ребятами проведут учителя, лекторы регионального отделения общества «Знание», участники специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. Во всех школах области пройдут Уроки мужества. По словам Ольги Васиной, рязанские школьники и студенты традиционно участвуют во всероссийских и региональных проектах патриотической направленности, проводят благотворительные мероприятия, оказывают помощь в сборе гуманитарных грузов, пишут письма бойцам на передовую со словами поддержки и пожеланиями скорейшей победы.

– Особое место в системе патриотического воспитания детей и молодежи занимают школьные музеи. За два года открыто 90 памятных экспозиций, которые посвящены участникам и героям специальной военной операции. Это значит, что музей у нас открыт в каждой третьей школе области, – отметила руководитель регионального минобра Ольга Васина. – Во многих образовательных организациях созданы уголки и стенды, посвященные героям современности. В настоящее время экспозиции пополняются современными военными экспонатами. В этом помогают волонтеры, которые регулярно отправляются на передовую с гуманитарными миссиями. Реклама

С 1 сентября 2024 года во всех школах региона введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Главное отличие новой дисциплины от ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности) – наличие обширного блока военных знаний. На занятиях ребятам рассказывают об элементах начальной военной подготовки, правилах оказания первой помощи в условиях боевых действий, применении беспилотных летательных аппаратов. Председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев добавил, что в рамках допризывной подготовки для учащихся запланировано проведение учебно-тренировочных сборов на базе центра «Авангард». Кроме того, в текущем году продолжатся мероприятия в рамках проекта НВП-лига, который стартовал в регионе в 2024 году.

– Это масштабный проект. Его суть заключается в объединении всех сил и средств военно-патриотического воспитания, которые существуют в области. Основная задача – просвещение и подготовка допризывной молодежи, – пояснил Виталий Косачев. – На сегодняшний день в проект вошли все региональные отделения всероссийских общественных организаций, в том числе «Движение Первых», общество «Знание», различные военно-патриотические клубы, ДОСААФ. С 2025 года к лиге присоединилась Рязанская епархия. Проект реализуется во всех муниципальных образованиях региона. Для участия в мероприятиях лиги этого года уже зарегистрировались более 11 тысяч человек.

Основным мероприятием НВП-лиги в 2025 году станет военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Она пройдет в несколько этапов и будет включать занятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

– В настоящее время проводится модернизация центра круглогодичного действия «Зарница», который станет региональным базовым центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания учащихся. На его базе летом планируем провести 5 профильных смен. К работе с молодежью будем привлекать ветеранов СВО, – рассказала Ольга Васина.

В ходе обсуждения представители профильных региональных ведомств, администрации Рязани и руководители учебных заведений сообщили о проектах, которые впервые будут реализованы в области в 2025 году. Так, комитет по делам молодежи совместно с Рязанским государственным радиотехническим университетом работает над созданием виртуального музея «Герои земли Рязанской». Планируется, что специальная программа будет «зашита» в очки виртуальной реальности. С ее помощью любой желающий сможет узнать о Героях Советского Союза и России. Администрация областного центра презентовала проект «Народный фотоальбом «Рязань: 1941-1945». Его цель – собрать архивные снимки и документы, рассказывающие о жизни Рязани в годы Великой Отечественной войны. Фотоматериалы станут основой для тематической выставки, а также будут изданы в виде фотоальбома. Экземпляры уникального издания поступят во все учреждения образования и культуры области. Рязанский государственный университет в партнерстве с Министерством культуры России и киноценцерном «Мосфильм» в текущем году покажет серию художественных фильмов патриотической направленности. Первый киносеанс пройдет в пятницу, 21 февраля, в Доме молодежи Рязанской области. Все желающие смогут увидеть советскую киноленту «Они сражались за Родину».

– Сегодня состоялся важный, интересный диалог. Видно, что работа в Рязанской области и министерством образования, и комитетом по делам молодежи организована, налажена. Важно, чтобы подход к патриотическому воспитанию нашей молодежи, особенно в Год защитника Отечества, в год 80-летия Великой Победы, не был формальным. Уверен, вместе мы сможем добиться хороших результатов, – подытожил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.