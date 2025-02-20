Аркадий Фомин: Нам нужно чаще встречаться с молодежью, рассказывать о преемственности поколений героев русского воинства

В четверг, 20 февраля, в региональном парламенте рассмотрели перспективные направления работы с обучающимися в Год защитника Отечества. Данной теме было посвящено заседание Совета при Председателе Рязанской областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан. В обсуждении приняли участие депутаты, члены Правительства области, главы администраций муниципальных образований региона, руководители высших и средних учебных заведений, директора школ. К обсуждению также были приглашены ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, Уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова, представители различных общественных организаций.
Открывая заседание, спикер регионального парламента напомнил, что 2025 год пройдет в России под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Культурно-массовые мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, будут носить патриотический характер. На федеральном уровне уже стартовал проект «Победа одна на всех», посвященный вкладу народов советских республик в Великую Победу. Кроме того, пройдут два крупнейших всероссийских фестиваля народного творчества: «Салют Победы» и «Вместе мы – Россия». В плане мероприятий юбилейного года – акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Лучи Победы», исторический диктант «Диктант Победы», Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» и многое другое.
О планах по патриотическому воспитанию школьников и учащихся средних и высших учебных заведений региона рассказали и.о. министра образования Ольга Васина и председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев. В Год защитника Отечества в регионе продолжится реализация проекта «Разговоры о важном». Тематические внеурочные занятия позволят не только воспитать в школьниках уважение к истории и культуре родной страны, привить традиционные нравственные ценности, но и на конкретных примерах рассказать о мужестве и героизме российских воинов разных эпох. Встречи с ребятами проведут учителя, лекторы регионального отделения общества «Знание», участники специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. Во всех школах области пройдут Уроки мужества. По словам Ольги Васиной, рязанские школьники и студенты традиционно участвуют во всероссийских и региональных проектах патриотической направленности, проводят благотворительные мероприятия, оказывают помощь в сборе гуманитарных грузов, пишут письма бойцам на передовую со словами поддержки и пожеланиями скорейшей победы.
С 1 сентября 2024 года во всех школах региона введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Главное отличие новой дисциплины от ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности) – наличие обширного блока военных знаний. На занятиях ребятам рассказывают об элементах начальной военной подготовки, правилах оказания первой помощи в условиях боевых действий, применении беспилотных летательных аппаратов. Председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев добавил, что в рамках допризывной подготовки для учащихся запланировано проведение учебно-тренировочных сборов на базе центра «Авангард». Кроме того, в текущем году продолжатся мероприятия в рамках проекта НВП-лига, который стартовал в регионе в 2024 году.
Основным мероприятием НВП-лиги в 2025 году станет военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Она пройдет в несколько этапов и будет включать занятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.
В ходе обсуждения представители профильных региональных ведомств, администрации Рязани и руководители учебных заведений сообщили о проектах, которые впервые будут реализованы в области в 2025 году. Так, комитет по делам молодежи совместно с Рязанским государственным радиотехническим университетом работает над созданием виртуального музея «Герои земли Рязанской». Планируется, что специальная программа будет «зашита» в очки виртуальной реальности. С ее помощью любой желающий сможет узнать о Героях Советского Союза и России. Администрация областного центра презентовала проект «Народный фотоальбом «Рязань: 1941-1945». Его цель – собрать архивные снимки и документы, рассказывающие о жизни Рязани в годы Великой Отечественной войны. Фотоматериалы станут основой для тематической выставки, а также будут изданы в виде фотоальбома. Экземпляры уникального издания поступят во все учреждения образования и культуры области. Рязанский государственный университет в партнерстве с Министерством культуры России и киноценцерном «Мосфильм» в текущем году покажет серию художественных фильмов патриотической направленности. Первый киносеанс пройдет в пятницу, 21 февраля, в Доме молодежи Рязанской области. Все желающие смогут увидеть советскую киноленту «Они сражались за Родину».