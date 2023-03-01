Аркадий Фомин: Аэрокосмическая инновационная долина — это возможность не только реализовать важные в масштабах всей страны проекты, но создать для рязанцев новые рабочие места

28 февраля в Рязани официально открыли инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина». Участие в церемонии по видеоконференцсвязи принял глава Роскосмоса Юрий Борисов, в зале к гостям обратились директор пилотируемых программ Роскосмоса Сергей Крикалёв и губернатор Рязанской области Павел Малков. Среди гостей церемонии также были председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин и первый заместитель председателя Александр Шевырёв.

Работа по созданию Аэрокосмической инновационной долины в Рязани велась в содействии правительства РФ с региональными властями и Московским авиационным институтом. Она представляет собой инновационную площадку для работы учёных, научных и педагогических коллективов. В Аэрокосмической инновационной долине планируют проводить опытно-конструкторские работы, наладить высокотехнологичное производство. Производственные площадки разместят на территории Рязанской области и в Москве.

Запуск в эксплуатацию долины намечен на конец 2024 – начало 2025 годов. В рамках пленарного заседания, приуроченного к открытию проекта, были подписаны первые соглашения с 14 резидентами. Среди них – разработчики систем беспроводной связи, навигации, лазеров, автопилотов для сельскохозяйственной и коммунальной техники, систем ракет-носителей.

– В нынешних условиях перед нашей страной очень остро стоит задача наращивания технологического суверенитета. Аэрокосмическая инновационная долина — это возможность для нашей области не только реализовать важные в масштабах всей страны проекты, но создать для рязанцев новые рабочие места, обеспечить хороший старт талантливой молодежи, – отметил глава регионального парламента Аркадий Фомин.