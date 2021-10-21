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Четверг, 21 октября, 2021
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Археологи обнаружили в центре Рязани металлургическую печь 18 века

7info

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Археологи нашли на месте строительства гостиницы в центре Рязани металлургическую печь 18 века. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Стройплощадка находится на улице Маяковского, недалеко от школы-интерната № 18. На ней обнаружили кладку из красного кирпича, рядом лежит обожжённая глина.

— Раскоп заложен на Юго-Восточной окраине, так называемой новой Чернопосадской слободы, это 17-18 век. Она была создана здесь в середине 17 века, и городской люд, и люд с ближайших сел заселились здесь, — рассказал археолог Максим Панкин.

Специалисты проведёт на раскопках ещё пару недель. Этого времени хватит, чтобы изучить место, собрать экспонаты для музея.

Горожане предлагают строителям гостиницы сохранить частицу старины, закрыв место стеклянным колпаком. Оно может стать привлекательным для туристов, отмечает «Ока».

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