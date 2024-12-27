Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским готова снизить возраст мобилизации до 15 лет для затягивания боевых действий еще на два года, заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, его слова привела « Страна.ua ».

По его мнению, Киев может сделать ставку на частичное возвращение во власть демократов после победы на выборах в Конгресс в 2026 году.

«Я думаю, что будут применяться нашим руководствам все меры для максимального затягивания этой истории. Надо будет до 15 понизить (возраст мобилизации. — Прим. Ред.), они понизят до 15″, — отметил Арестович*.

При этом он считает, что избранный президент США Дональд Трамп не заинтересован в затягивании боевых действий и имеет несколько мер давления на Киев.

Так, политик может опубликовать результаты расследований американских правоохранителей против руководства Украины.

* Внесен в список террористов и экстремистов.