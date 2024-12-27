Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским готова снизить возраст мобилизации до 15 лет для затягивания боевых действий еще на два года, заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*, его слова привела «Страна.ua».
По его мнению, Киев может сделать ставку на частичное возвращение во власть демократов после победы на выборах в Конгресс в 2026 году.
При этом он считает, что избранный президент США Дональд Трамп не заинтересован в затягивании боевых действий и имеет несколько мер давления на Киев.
Так, политик может опубликовать результаты расследований американских правоохранителей против руководства Украины.
* Внесен в список террористов и экстремистов.