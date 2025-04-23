Анна Семенович с женихом расскажет о подготовке к свадьбе в шоу «Секрет на миллион»

В субботу, 26 апреля, гостьей нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Анна Семенович. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Певица придёт в студию вместе с любимым мужчиной, расскажет о планах на свадебное торжество и признается, когда собирается стать мамой.

Анна Семенович – одна из самых завидных невест в отечественном шоу-бизнесе. Красивая, молодая и любимая поклонниками, она ещё ни разу не была замужем. Однако в личной жизни певицы грядут перемены: она представила публике своего избранника. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Анна Семенович расскажет о том, какой видит свадьбу своей мечты, а также прямо в студии «Секрета на миллион» поймает букет невесты, чтобы её желание как можно скорее исполнилось.

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Жених Семенович, далёкий от шоу-бизнеса бизнесмен Денис Шреер, тоже настроен серьёзно. Поэтому он придёт в студию вместе с Анной, поможет невесте отвечать на вопросы и во всём её поддержит. В студии «Секрета на миллион» Денис расскажет о том, что мешает ему жениться на Анне Семенович прямо сейчас, поведает о своих прошлых неудачных отношениях, а также вспомнит историю его отнюдь не романтичного знакомства с певицей.

Увидят зрители и дом, который Анна и Денис обустраивают с большим вкусом. Певица не скрывает, что хочет стать мамой: она покажет уютную детскую, которую они с Денисом готовят для нового члена семьи. Пара поделится своими планами на совместную жизнь, признается, сколько детей они хотят, и помечтает о будущем.

Поддержать Анну в студию «Секрета на миллион» придут её близкие люди: народные артисты России Светлана Дружинина и Александр Панкратов-Чёрный, певица Юлия Ковальчук и актёр Марат Башаров. Они помогут Семенович справиться с самыми коварными вопросами, чтобы заработать один миллион рублей.