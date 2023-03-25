Суббота, 25 марта, 2023
7info

Анна Рослякова во время отпуска пообщалась с рязанскими военнослужащими

На главнуюНовости Рязани

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова во время отпуска пообщалась с рязанскими военнослужащими. Об этом она написала ВКонтакте.

— Ребята просто молодцы, — написала Рослякова. — Стойко выполняют все поставленные боевые задачи. Озвученные просьбы — решим. Конечно, встретилась со старыми друзьями. Они гражданские — но работают на самом переднем крае СВО. Для меня — тоже Герои.

Видео, рассказывающее о встрече с бойцами, опубликовал телеграм-канал «Всё для Победы. Рязанская область».

Вместе с Росляковой в гости к подразделению, находящемуся в зоне СВО, приехали волонтёры. Они привезли бойцам гуманитарную помощь, в том числе маскировочные сети, которые шьют участники сбора ОНФ «Всё для Победы» — прихожане храма Преображения Господня в селе Столпцы Старожиловского района.

В поездке приняли участие ведущие телемарафона «Всё для Победы» на ТКР тележурналист Александра Тиняева и координатор сбора Иван Крестьянинов.

Глава Пронского района Александр Шаститко и депутат Пронского городского поселения Евгений Калугин передали бойцам именные посылки. Записали обращения к родным и близким от солдат на передовой.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации