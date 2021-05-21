Андрей Макаров заявил, что расходы на знания в России недостаточны

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Депутат от Рязанской области, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил на марафоне «Новое знание» 21 мая. Тема его выступления – «Экономика знаний».

Андрей Макаров ответил на вопросы молодёжи по поводу экономики, образования и знаний. По словам депутата, знания в наше время стали товаром, потому школы часто оцениваются с точки зрения того, какие пути они открывают после выпуска. Тем не менее, любовь к искусству, литературе нужно закладывать с малых лет в семье. Тогда человек пронесет ее через всю жизнь и сможет в любой ситуации сохранять человечность.

Расходы на знание в стране недостаточны. В регионах есть третьи смены в школах. Какие знания можно получить в третью смену? – сказал депутат.

На вопросы о необходимости получения высшего образования Андрей Макаров ответил, что в некоторых отраслях оно необходимо, но есть сферы, где оно вовсе не нужно. Главное в этом вопросе – выбрать то, что действительно интересно.

Кроме того, Андрей Макаров назвал российскую налоговую систему лучшей в мире. Но при этом отметил, что налогоплательщики не верят государству. Задача власти – не губить в людях предпринимательскую жилку и рассказывать молодежи о возможностях развития.

Напомним, марафон «Новое знание» проходит 20-22 мая. Очные площадки организованы в 8 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все желающие могут посмотреть выступления спикеров онлайн по ссылке.

20 и 21 мая уже выступили основатель Tesla и Space X Илон Маск, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Владимир Познер, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, журналист Владимир Соловьев, блогер Илья Варламов и другие.

В программе на 22 мая – президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, главный редактор телеканала RT, МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, помощник президента РФ, заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, пианист, народный артист РФ Денис Мацуев и другие.