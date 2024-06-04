Андрей Макаров: Все задачи, поставленные президентом РФ, будут финансово обеспечены

Все задачи, поставленные президентом РФ, будут финансово обеспечены. Об этом сказал Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, комментируя значимость пакета законопроектов об изменениях в федеральном бюджете 2024 года, внесенного 3 июня на рассмотрение в Госдуму РФ.

Председатель Комитета по бюджету и налогам нижней палаты парламента Андрей Макаров подчеркнул, что необходимость поправок вызвана реализацией Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

– По поручению Президента РФ В.В. Путина предстоит списать две трети бюджетных кредитов регионам страны. Субъектам РФ очень важно получить точные ориентиры, определить возможности при формировании своих бюджетов. Тем более, что высвободившиеся средства пойдут на развитие, на улучшение жизни в регионах, — сказал Андрей Макаров. — Списание кредитов регионам, повышение пенсий военным, поддержку семей – все задачи, поставленные Президентом РФ, будут финансово обеспечены.

По словам Председателя бюджетного Комитета Госдумы РФ, в самостоятельный законопроект выделен важнейший вопрос – увеличение пенсий военнослужащих и приравненных к ним лиц. Отдельный проект закона касается поддержки семей. Речь идет о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей с тем, чтобы фактически снизить НДФЛ, который они платят, на 7%.

Андрей Макаров сообщил, что также предусмотрено выделение средств на выполнение других задач, поставленных Президентом РФ в Послании. Это, в том числе, увеличение на 10 тыс. рублей выплат за классное руководство и кураторство в школах и колледжах, находящихся в небольших населенных пунктах, продление семейной ипотеки, создание спутниковой группировки для обеспечения доступа к скоростному интернету на территории РФ. В пилотном режиме предлагается повышение оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин, введение ежемесячной выплаты в сумме 5 тыс. рублей советникам директоров школ по воспитанию.

Одновременно рассматриваются вопросы совершенствования налоговой системы. Как отметил Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ, на рассмотрение пакета дается 30 дней. Обсуждение будет проходить публично, максимально открыто, с приглашением экспертов, представителей бизнес-объединений, регионов, муниципалитетов.