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Андрей Красов в Касимове осмотрел стройплощадки и пообщался с семьями участников СВО

7info
Фото: Фото: vk.com/gorodkasimov

Город Касимов с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по обороне ГД ФС РФ, Герой России Андрей Красов. Об этом сообщила ВКонтакте городская администрация.

Совместно с главой администрации города Касимова Иваном Бахиловым Красов осмотрел важные точки: ход строительства новой школы в микрорайоне 50 лет СССР, начало проведения работ по обустройству тротуаров на улице Советской, ход проведения ремонтно-реставрационных работ на первом корпусе торговых рядов.

В последние несколько лет на объекте проводились работы по реставрации кирпичной кладки фасадов, отсечной гидроизоляции, реставрации и усилению стен фундамента, противоаварийные работы по фундаментам, фасадам и ряд других. Подрядная организация провела на корпусе замену кровли, чердачных перекрытий, укладку полов, штукатурные работы по фасаду, работы по переборке колонн, отделке фасадов, корпус № 1 отапливается.

— Торговые корпуса, безусловно, визитная карточка Касимова и должны быть полностью готовы открыться, — отметил Андрей Красов.

Собственником комплекса Торговых рядов (XIX в.) является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; на данный момент здания находятся в безвозмездном пользовании у Касимовского историко-культурного музея-заповедника. С 2014 года контроль за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте осуществляет Министерство культуры РФ, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

В этом году площадь Соборная преобразится вместе с реализацией проекта по благоустройству в рамках программы по проектированию туристического кода центра города.

Рабочая поездка продолжилась встречей с семьями мобилизованных Касимова. За чашкой чая проговорили о проблемах и заботах жён и родителей наших ребят, находящихся в зоне СВО, Андрей Леонидович ответил на вопросы и рассказал о дополнительных мерах поддержки семей.

Ещё одним пунктом стали музеи Касимова, в том числе, частные. Развитие туризма — неотъемлемая часть развития всего нашего города. На встрече у Игоря Скрипая осмотрели выставочные экспозиции, говорили о мерах грантовой поддержки предпринимателей и планах на будущее.

Андрей Красов в Касимове осмотрел стройплощадки и пообщался с семьями участников СВО
Андрей Красов в Касимове осмотрел стройплощадки и пообщался с семьями участников СВО
Андрей Красов в Касимове осмотрел стройплощадки и пообщался с семьями участников СВО
Андрей Красов в Касимове осмотрел стройплощадки и пообщался с семьями участников СВО
Андрей Красов в Касимове осмотрел стройплощадки и пообщался с семьями участников СВО
Фото: vk.com/gorodkasimov

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