Андрей Баташёв: «рязанский Дракула» или оболганный благотворитель

Личность предпринимателя XVIII столетия Андрея Родионовича Баташёва стала одной из самых одиозных за всю историю существования Рязанщины. Народная молва и злобные публикации способствовали тому, что этого человека стали именовать «рязанским Дракулой». Однако после проведённого исследования в архивах не обнаружилось ни одного (!) документального факта, который мог бы имя Баташова опорочить. А вот добрых дел этот человек сделал на своём веку немало.

Когда речь заходит об Андрее Баташёве, мрачная личность графа Дракулы словно бы перемещается на рязанскую землю. Оба эти человека предстают в легендах невероятно жестокими. На основании же архивных исследований можно констатировать тот факт, что исторический негатив по отношению к Баташёву – это чистой воды вымысел.

«Чудовищные» личности

Как исторический персонаж, граф Дракула представлен в энциклопедиях под именем Влада Цепеша, что по-румынски означает «кол». Под этим прозвищем выведен правитель Валахии XV столетия, который «вёл борьбу с боярами за централизацию государственной власти». А прозвище получил за жестокость в расправе с врагами, которых сажал на кол. Он успешно выступал против турецких войск, а был убит своими же боярами. Деятельность этого человека, по сути своей, разительно отличается от пущенных в обиход его недоброжелателями зловещих легенд, подхваченных кинематографистами и разнообразными недобросовестными СМИ, которые сделали из него чудовище. Что-то подобное произошло и с личностью Андрея Баташёва, который основал нынешний посёлок Гусь-Железный Касимовского района. В вину ему молва ставит следующие злодеяния: 1. Безнаказанные захваты соседских имений, приём беглых людей, пособничество разбойникам и фальшивомонетчество. 2. Содержание у себя в усадьбе специальной «комнаты для пыток» и причастность к масонскому сообществу. 3. Уничтожение неугодных людей с помощью раздвигающего пол в специальном помещении механизма, после чего несчастные падали в глубокое подземелье, откуда их призывы о помощи никто не мог услышать. За все свои злодеяния Баташёв, якобы, не понёс никакого наказания, потому что был дружен с фаворитами Екатерины II – Орловым и Потёмкиным. После же прихода к власти императора Павла, попавший в немилость Андрей Родионович будто бы «спрятал концы в воду». Приказал открыть шлюзы и в подземных подвалах утопил 300 своих крепостных людей, которые «слишком много знали».

Факты и мифы

На вопрос по поводу того, кто и когда из крепостных людей был умерщвлён Баташёвым, дают убедительный ответ данные сохранившихся архивных документов. Существующие ревизские сказки (именные списки населения) доказывают, что не то, что 300, а вообще ни один (!) крепостной человек помещика Баташёва бесследно не пропадал. И ни одно из представленных выше в адрес Андрея Родионовича обвинений своего документального подтверждения, даже косвенного, не находит. Имеется возможность проследить в этом отношении своеобразную историю мифотворчества. По поводу появления Баташёва на Рязанщине все публикации однозначны.

«В середине XVIII века, – информирует одна из них, – появился в здешних краях «возникший из ничтожества» тульский купец Андрей Родионович Баташёв, и стали расти вокруг Касимова баташёвские железоделательные заводы, работавшие на местной болотной руде».

И на предмет возвышения фамилии Баташёвых все публикации едины во мнении, что сделано это было благодаря «всесильному» любимцу Петра I, тульскому предпринимателю-оружейнику Никите Демидову. Дескать, младший из братьев Баташёвых, кузнец Андрей, смог чем-то угодить Никите Акинфиевичу. Легенда эта опровергается легко. Ведь тульскими краеведами давно установлено, что фамилия Баташёвых была известна в их краях ещё до того, как Никита Акинфиевич Демидов родился. Например, староста оружейников в тульской Кузнецкой слободе Ефим Баташёв прославился тем, что в 1640 году заступился перед царскими чиновниками за кузнецов, которых обвиняли в самовольном оставлении их рабочих мест. Потомки Ефима, дети оружейника Родиона Иван и Андрей, выведены под фамилией Поташовы в известном романе Павла Мельникова-Печерского «На горах». В отношении Андрея Родионовича литератор говорит, что он «в короткое время скопил несметные богатства, скопил умом, трудом, неистомимой (именно так написано, «неистомимой» – Е.Д.) силой воли, упорной стойкостью в делах». Но попал писатель под влияние недоброй молвы и упомянул также, что богатство пришло Андрею в том числе и «тёмными путями». И перечислил злодеяния, указанные в пункте 1 предыдущей главы. Своеобразный же «ящик Пандоры» в отношении судьбы самого талантливого из всех Баташёвых, открыл некий граф Салиас уже в XIX столетии. Он своим художественным вымыслом сделал из незаурядного предпринимателя некоего зловещего монстра.

Эту эстафету «чёрной фантастики» уже в следующем веке подхватил В. Гайдуков, разместив в труде Рязанской учёной архивной комиссии свой опус о народных преданиях про Баташёва. А завершила уже при советской власти некая Л. П. Чекина, опубликовавшая в рязанской газете «Рабочий клич» очерк «Орлиное гнездо» (так именовалась усадьба Баташёвых).

«Какая-то учительница, – писал по этому поводу известный рязанский писатель Иван Макаров, – напечатала в нашей газете очерк, где рассказывались всякие страсти о таинственных подземельях, о ходах, о бездонных колодцах, о всяких таких, чуть ли не стальных, комнатах под землей – словом, обо всякой чертовщине, которую она вычитала у графа Салиаса».

Также Иван Макаров говорил, что он с ещё одним своим единомышленником «стали первыми опровергателями сказок учительницы о подземельях, о страстях и ужасах на Орлином Гнезде».

Изобретатель и меценат

Не подтверждается даже то, что Андрей Баташёв принадлежал к масонской организации (в 2001 году был издан энциклопедический словарь, включивший в себя всех масонов России аж с 1731 года). Но имеются сведения о том, что Андрей Родионович был талантливым изобретателем своего времени и патриотом своей православной Родины. Доходы от заводов Андрея Баташёва росли потому, что они производили чугун, лучший во всей Европе! И способствовал этому сам Андрей Родионович не только как хозяин и менеджер экстра-класса.

В 1750 году он лично изобрёл и ввёл в металлургию опрокидывающуюся печь. Новшество это в значительной степени усовершенствовало чугунолитейное дело, как и ещё одно изобретение Баташёва – прототип современного прокатного стана. Причём вся работа, требующая больших механических усилий, совершалась силой воды. В этом отношении известный академик В.В.Челинцев ставил Баташёва в один ряд с Иваном Ползуновым. А также считал Андрея Родионовича «одним из первых российских химиков». При жизни Баташёв активно финансировал церкви. Построил и поныне действующий в Гусе-Железном грандиозный Троицкий храм. Содержал за свой счёт одну из церквей Петербурга.

Некоторые потомки знаменитого когда-то рода Баташёвых до сих проживают на рязанской земле. Пользуясь случаем, обращаюсь к ним, а также к тем, кому истина дороже вымысла, с предложением объединить усилия по реабилитации Андрея Родионовича Баташёва. Мой телефон 8-953-735-61-88.

Евгений Данилин