Анастасия Гачева: Космос зародился на Рязанской земле

В Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина прошла встреча студентов Рязани с философом и филологом Анастасией Гачевой, которая является биографом философа-космиста Николая Федорова. Анастасия Георгиевна — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН имени А.М.Горького.
Она 30 лет занимается изучением творческого наследия основоположника русского космизма Николая Федоровича Федорова, которого еще знают как учителя самого Циолковского. В «Есенинке» открыли Фёдоровский зал в 2019 году, в год 190-летия со дня рождения выдающегося рязанца.
А информационное агентство «7 инфо» создало космическую карту рязанских мест, из которой можно узнать, где и когда-то родились ученые и прославленные космонавты России. Так, в этой карте объединили имена рязанцев – основоположников космонавтики и технических воплотителей в жизнь идей Фёдорова и Циалковского. А еще космизм и космос под сводами библиотеки. Все начинается с мечты, Фёдоров задумался о бесконечности небесного пространства, а учёные, такие как Циолковский, Филин, Уткин воплотили его мечты в реальность.
Николай Федорович родился в начале 19 века в Сасовском районе рязанской области в дворянской семье. Всю жизнь активно занимался самообразованием, преподавал в разных школах России историю, географию и астрономию. Считал, что школа должна соединить религию и науку, имея внутри свою библиотеку, музей, храм и обсерваторию.
25 лет он являлся главным хранителем библиотеки «Румянцевского музея». Но основным занятием жизни стало создание философского учения, которое его ученики после смерти Фёдорова назвали «общим делом», в котором все люди братья, и жить им только в любви и мире. Фёдоров утверждал, что человечеству нужно объединиться в борьбе с внешними стихиями — наводнениями, извержениями вулканов, ураганами.
Люди, по его убеждению, должны стереть границы между собой — религиозные, национальные и всякие другие, так как все они земные братья. И даже покорение других планет и вселенных им по силам. Такое масштабное видение всеобщего родства и братства заимело большое количество продолжателей в русском космизме. И в современной жизни учение Фёдорова не потеряло смысла. Последние тридцать лет проходят в России Международные Федоровские чтения — в Москве и на рязанской земле. И приезжают почитатели миротворческих идей Фёдорова из Японии и Франции, Америки и других стран мира. Объединяет таких подвижников сама Анастасия Гачева, как раньше это делала ее мама Светлана Семенова, тоже филолог и доктор наук, открывшая философию Фёдорова еще в Советском Союзе. Обе они, мама и дочь создали музей-библиотеку Федорова в Москве. И теперь Анастасия приезжает каждый год в Рязань в преддверии дня космонавтики в апреле встретиться с молодежью Рязани и рассказать им об их прекрасном земляке — энциклопедисте и подвижнике, бессребренике и миротворце Николае Федорове, чтобы молодежь знала, с кого делать жизнь!