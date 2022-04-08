Анастасия Гачева: Космос зародился на Рязанской земле

В Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина прошла встреча студентов Рязани с философом и филологом Анастасией Гачевой, которая является биографом философа-космиста Николая Федорова. Анастасия Георгиевна — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН имени А.М.Горького.

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Она 30 лет занимается изучением творческого наследия основоположника русского космизма Николая Федоровича Федорова, которого еще знают как учителя самого Циолковского. В «Есенинке» открыли Фёдоровский зал в 2019 году, в год 190-летия со дня рождения выдающегося рязанца.

А информационное агентство «7 инфо» создало космическую карту рязанских мест, из которой можно узнать, где и когда-то родились ученые и прославленные космонавты России. Так, в этой карте объединили имена рязанцев – основоположников космонавтики и технических воплотителей в жизнь идей Фёдорова и Циалковского. А еще космизм и космос под сводами библиотеки. Все начинается с мечты, Фёдоров задумался о бесконечности небесного пространства, а учёные, такие как Циолковский, Филин, Уткин воплотили его мечты в реальность.

Николай Федорович родился в начале 19 века в Сасовском районе рязанской области в дворянской семье. Всю жизнь активно занимался самообразованием, преподавал в разных школах России историю, географию и астрономию. Считал, что школа должна соединить религию и науку, имея внутри свою библиотеку, музей, храм и обсерваторию.

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25 лет он являлся главным хранителем библиотеки «Румянцевского музея». Но основным занятием жизни стало создание философского учения, которое его ученики после смерти Фёдорова назвали «общим делом», в котором все люди братья, и жить им только в любви и мире. Фёдоров утверждал, что человечеству нужно объединиться в борьбе с внешними стихиями — наводнениями, извержениями вулканов, ураганами.

Люди, по его убеждению, должны стереть границы между собой — религиозные, национальные и всякие другие, так как все они земные братья. И даже покорение других планет и вселенных им по силам. Такое масштабное видение всеобщего родства и братства заимело большое количество продолжателей в русском космизме. И в современной жизни учение Фёдорова не потеряло смысла. Последние тридцать лет проходят в России Международные Федоровские чтения — в Москве и на рязанской земле. И приезжают почитатели миротворческих идей Фёдорова из Японии и Франции, Америки и других стран мира. Объединяет таких подвижников сама Анастасия Гачева, как раньше это делала ее мама Светлана Семенова, тоже филолог и доктор наук, открывшая философию Фёдорова еще в Советском Союзе. Обе они, мама и дочь создали музей-библиотеку Федорова в Москве. И теперь Анастасия приезжает каждый год в Рязань в преддверии дня космонавтики в апреле встретиться с молодежью Рязани и рассказать им об их прекрасном земляке — энциклопедисте и подвижнике, бессребренике и миротворце Николае Федорове, чтобы молодежь знала, с кого делать жизнь!