Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Рязанка Алина Арчакова принимает участие в шоу «Голос. Дети» (6+). Алина стала второй участницей из Рязани, которая прошла в следующий этап телепроекта.

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты». Эта композиция была выпущена как сингл с дебютного альбома певицы «Трудный возраст», который вышел в 2006 году. В 2011 году журнал «Афиша» включил её в список самых запоминающихся русских поп-хитов последних двух десятилетий. Песня получила премию «Золотой граммофон» и стала неофициальным гимном болельщиков футбольного клуба «Спартак».

Выступление Алины не оставило зрителей и наставников равнодушными: во время исполнения к Алине развернулись наставники Аида Гарифуллина и Димa Билан. Юная артистка сделала выбор в пользу команды Димы Билана.

Посмотреть выступление Алины можно по ссылке: 1tv.ru/-/kdanbj.

Также в следующий этап проекта прошла воспитанница рязанского Дворца детского творчества Виктория Захарова. Она исполнила песню Селин Дион «My Heart Will Go On». К Виктории повернулись все наставники команд.