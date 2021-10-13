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Среда, 13 октября, 2021
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Алексей Соболев во второй раз стал главой Новомичуринска

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса»

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Во вторник, 12 октября, в Новомичуринске избрали председателя Совета и главу муниципального образования. Им стал Алексей Соболев, сообщает ИД «Пресса».

«Я уже во второй раз принимаю присягу председателя городского Совета, постараюсь и в этом созыве оправдать все возложенные на меня надежды», — сказал политик.

В голосовании принимали участие депутаты Новомичуринского совета пятого созыва. 

Заместителем председателя избрали Ивана Гришина. Юрий Иванов будет представлять Новомичуринск в Пронской районной думе.

На заседании депутаты также рассмотрели и вопрос о прекращении полномочий главы администрации Новомичуринска Сергея Клёнушкина; обязанности главы администрации до заключения контракта с новым главой будет исполнять Игорь Кирьянов.

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