Алексей Соболев во второй раз стал главой Новомичуринска

Во вторник, 12 октября, в Новомичуринске избрали председателя Совета и главу муниципального образования. Им стал Алексей Соболев, сообщает ИД «Пресса».

«Я уже во второй раз принимаю присягу председателя городского Совета, постараюсь и в этом созыве оправдать все возложенные на меня надежды», — сказал политик.

В голосовании принимали участие депутаты Новомичуринского совета пятого созыва.

Заместителем председателя избрали Ивана Гришина. Юрий Иванов будет представлять Новомичуринск в Пронской районной думе.

На заседании депутаты также рассмотрели и вопрос о прекращении полномочий главы администрации Новомичуринска Сергея Клёнушкина; обязанности главы администрации до заключения контракта с новым главой будет исполнять Игорь Кирьянов.