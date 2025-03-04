Александр Устюгов начнёт жизнь заново в остросюжетной драме «Киллер» на НТВ

10 марта в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетной драмы «Киллер» (16+). Главный герой картины – бывший полицейский Иван, который, решив отомстить за гибель друга, ложные обвинения и шесть лет тюрьмы, вынужден стать наёмным убийцей. Вот только у судьбы другие планы. Главную роль в сериале исполнил Александр Устюгов. Также в проекте задействованы Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов, Анна Котова-Дерябина и другие.

Бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) встречает в зале суда своего заклятого врага, шесть лет назад убившего его напарника, а затем отправившего самого Ивана за решётку. Того в очередной раз обвиняют в заказном убийстве, но изворотливый преступник снова выходит на свободу. Все эти годы, проведённые в тюрьме, жажда мести пожирает Ивана изнутри. Но, встав на путь мщения, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь он вынужден заключить сделку «с дьяволом»: чтобы спасти собственную жизнь, он должен выполнить для них «заказ».

Александр Устюгов, исполнитель главной роли: «Я сыграл парня, у которого нет ни желаний, ни фантазий, ничего. Вся сложность для меня была в том, чтобы заставить зрителей сочувствовать этому персонажу и любить его таким, какой он есть. Если копнуть глубже, то это история про перерождение моего персонажа Ивана. И он проживает свою новую жизнь точно так же, как если бы ему не давался шанс родиться снова. Только вот первый раз Иван прожил свою жизнь неосознанно, а второй раз, наоборот, сознательно. Мне кажется, повествование в проекте будет не совсем привычное телезрителю из-за музыкального формата истории».

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Иван даёт своё согласие и становится наёмным убийцей – киллером. Но судьба вносит свои коррективы: он попадает в страшную аварию, после которой полностью теряет память. Иван не помнит ничего и, таким образом, получает неожиданный шанс на новую жизнь.

Денис Карышев, режиссёр: «Это роуд-муви, где зрителей ждёт история главного героя в динамике. Александр Устюгов предстанет в совершенно неожиданном для себя образе: очки с мощными линзами, усы, как у Халка Хогана, потрёпанная одежда. Его герой войдёт в эту историю списанным со счетов «сбитым лётчиком», а выйдет… Весь вопрос в том и состоит, выйдет ли он из этой истории живым или нет».