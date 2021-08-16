Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю

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Подрядчик вновь нарушает сроки завершения третьей очереди благоустройства верхнего городского парка в Рязани, которое ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Такой вывод был сделан в ходе многоуровневого депутатского контроля в понедельник, 16 августа.

Качество и сроки выполнения работ проконтролировали заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, депутаты Рязанской городской Думы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Волкова, а также представители администрации города, подрядной организации и общественности.

Объект по графику должен быть сдан еще 15 июля, однако подрядчик в срок не уложился, и дату перенесли на 20 августа. Сегодня депутаты выяснили, что работы в верхнем парке идут медленно и в заявленный срок завершены не будут. При этом представитель подрядчика заверил, что укладка тротуарной плитки закончится на следующей неделе.

Заместитель председателя облдумы Александр Шевырев отметил, что контроль за этим объектом будет более строгий.

– Будем собираться здесь каждый понедельник для отчета. Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю. Через указанное время мы собираемся, осматриваем сделанное и выносим вердикт, – подчеркнул парламентарий.

За срыв сроков сдачи объекта к подрядчику вновь применят штрафные санкции. Новая дата окончания третьей очереди благоустройства верхнего парка назначена на 17 сентября.