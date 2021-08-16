29 C
Рязань
Понедельник, 16 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю

Елена Лобанова
Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
- Advertisement -

Подрядчик вновь нарушает сроки завершения третьей очереди благоустройства верхнего городского парка в Рязани, которое ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Такой вывод был сделан в ходе многоуровневого депутатского контроля в понедельник, 16 августа.

Качество и сроки выполнения работ проконтролировали заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, депутаты Рязанской городской Думы Александр Чайка, Александр Сидоров, Елена Волкова, а также представители администрации города, подрядной организации и общественности.

Объект по графику должен быть сдан еще 15 июля, однако подрядчик в срок не уложился, и дату перенесли на 20 августа. Сегодня депутаты выяснили, что работы в верхнем парке идут медленно и в заявленный срок завершены не будут. При этом представитель подрядчика заверил, что укладка тротуарной плитки закончится на следующей неделе.

Заместитель председателя облдумы Александр Шевырев отметил, что контроль за этим объектом будет более строгий.

– Будем собираться здесь каждый понедельник для отчета. Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю. Через указанное время мы собираемся, осматриваем сделанное и выносим вердикт, – подчеркнул парламентарий.

За срыв сроков сдачи объекта к подрядчику вновь применят штрафные санкции. Новая дата окончания третьей очереди благоустройства верхнего парка назначена на 17 сентября.

  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю
  • Александр Шевырев: Теперь подрядчик будет в письменном виде предоставлять список работ, которые он обязуется выполнить за неделю

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]