Александр Петров и Барбара де Рехиль устроили мексиканские страсти в шоу «УТРО.ТНТ»

Сегодняшний день у зрителей ТНТ начался по-мексикански жарко! Гостями студии утренней программы стали исполнители главных ролей в российско-мексиканской комедии «Василий» Александр Петров и Барбара де Рехиль. Кроме этого, сегодня пополнилась команда ведущих «УТРО.ТНТ» (16+) — к самому раннему эфиру телеканала присоединилась Кристина Левиева.

Кристина опытная журналистка, за плечами которой работа репортёром на другом федеральном телеканале, а также эксклюзивные интервью с голливудскими звёздами, такими как Брэд Питт, Том Харди, Квентин Тарантино, Антонио Бандерас и другими. В студии шоу «УТРО.ТНТ» ее «копилка» интервью пополнилась Александром Петровым и Барбарой де Рехиль, которые рассказали о съемках в новой комедии.

Барбара призналась в любви русскому языку и рассказала, как проводит время в Москве, куда она приехала на премьеру фильма. В свою очередь Александр Петров остался в восторге от Мексики, в которой проходили съемки. Не обошли стороной и тему отцовства, так как на днях стало известно, что Александр и его жена Виктория ждут пополнения в семье. Актёр рассказал, что его партнерша Барабара еще на съемках была уверена, что он станет хорошим отцом.

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«Каждый раз, когда я носил на руках Луну (это маленькая девочка, которая исполнила роль дочки главной героини Хуаниты), Барбара говорила мне: «Саша, ты будешь потрясающим отцом! Тебе нужно быть отцом! Я тебе этого очень желаю!» — вспомнил Александр Петров.