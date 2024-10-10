Четверг, 10 октября, 2024

Александр Михайлов расскажет, почему променял океан на театр и кино в эфире НТВ

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от vecstock на Freepik

В новом выпуске программы «Однажды…» (16+), которая выйдет на НТВ в 14:05 13 октября, труппа «Ленкома» поведает о премьере «Гамлета», народный артист РСФСР Александр Михайлов расскажет, почему променял океан на театр и кино, а голос Юрия Левитана напомнит о минувшей эпохе.

В «Ленкоме» в третий раз за историю театра ставят «Гамлета». Датского принца у Андрея Тарковского играл Анатолий Солоницын, у Глеба Панфилова – Олег Янковский, а теперь роль получил Антон Шагин. Клавдия, убийцу отца Гамлета, накануне своего 50-летия сыграет Максим Аверин. Состав звёздный, да и режиссёр спектакля Антон Яковлев – сын великого советского артиста Юрия Яковлева. В 90-х годах он стажировался в Оксфорде. Возможно, особая страсть к английской драматургии у него именно с тех времён.

Влюблён в своё дело и Александр Михайлов. Своё первое образование он получил в мореходном училище. Но как-то раз Александр случайно попал на выпускной спектакль Дальневосточного института искусств – и пропал. Пришёл на берег Амурского залива, попрощался с Тихим океаном и дал себе слово стать актёром. Фильмы с участием Михайлова почти всегда становились лидерами кинопроката. Его партнёршами на съёмочной площадке были Наталья Гундарева, Нина Дорошина, Людмила Гурченко. Однако особенно счастливым актёра сделали дочери Мирослава и Анастасия. Теперь они вместе выходят на сцену и разделяют любовь зрителей.

Получил признание – правда, не зрителей, а слушателей – и Юрий Борисович Левитан, выдающийся диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР. Его голос вписан в ДНК каждого советского гражданина. О том, что Юрий Борисович считался не меньшей ценностью, чем сокровища Эрмитажа и Третьяковской галереи, говорит и тот факт, что осенью 1941 года распоряжением правительства СССР его эвакуировали в Свердловск: очень берегли. Однако в последние годы жизни Юрия Борисовича стали всё реже выпускать в эфир: начальство считало, что его голос вызывает тревожные ассоциации с войной и разрухой. Тогда Левитан начал ездить по стране с творческими вечерами. Врачи говорили об опасности переездов, но Левитан не хотел сидеть без дела – он беседовал с людьми.

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