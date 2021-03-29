Александр Матинко возглавил банк «Открытие» в Воронежской области

В должности управляющего операционным отделением банка «Открытие» Александр Матинко будет отвечать за рост активной клиентской базы и укрепление позиций банка в ключевых сегментах бизнеса Воронежской области.

Александр Матинко родился в городе Бийске, Алтайского края. Окончил Алтайский государственный университет им. И.И. Ползунова по специальности «Экономика и управление на предприятии». В банковской сфере его трудовой стаж составляет 15 лет, из них 10 лет на руководящих позициях в разных регионах России. В 2018 году был назначен управляющим регионального операционного отделения банка «Открытие» в Тамбове, где за три года ему удалось серьезно нарастить объем активной клиентской базы и усилить позиции банка в области корпоративного бизнеса и сфере зарплатного обслуживания.

Банк «Открытие» имеет значительный потенциал развития бизнеса в Воронеже. Уверен, что профессиональные навыки, глубокое знание банковской сферы и слаженная командная работа позволят Александру Матинко решить поставленные цел», — сообщил Антон Анищенко, старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие».

Нашей команде предстоит увеличить продажи и долю бизнеса на рынке розничных и корпоративных услуг региона. Мы планируем повысить эффективность нашей сети и бизнеса за счет улучшения качества обслуживания, — отметил Александр Матинко, управляющий банка «Открытие» в Воронежской области.

Банк «Открытие» представлен в Воронеже шестью точками продаж. На базе регионального операционного офиса работает сервисный центр, который обслуживает по ряду операций весь Центральный федеральный округ, также успешно функционируют центры по работе с ипотечными заемщиками и предпринимателями региона. На данный момент банк является одним из лидеров рынка розничных и корпоративных услуг в Воронежской области. Кредитный портфель банка «Открытие» в Воронеже по итогам 2020 года преодолел отметку 5,6 млрд рублей, портфель привлеченных средств составил более 7,3 млрд рублей.