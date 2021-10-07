10.3 C
Рязань
Четверг, 7 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Александр Логунов озвучил свою версию возможной гибели жены

7info7
Александр Логунов озвучил свою версию возможной гибели жены

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Супруг Елены Логуновой Александр озвучил свою версию её гибели. Она прозвучала в эфире программы «На самом деле» Первого канала.

Александр предположил, что Елена могла провалиться в люк. В день её исчезновения рядом с их домом ремонтировали дорогу.

В прошлом выпуске Александр предполагал, что его жена могла стать жертвой маньяка.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор не получается установить, при каких обстоятельствах это случилось. По факту исчезновения рязанки заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.  

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,702ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]