Александр Логунов озвучил свою версию возможной гибели жены

Супруг Елены Логуновой Александр озвучил свою версию её гибели. Она прозвучала в эфире программы «На самом деле» Первого канала.

Александр предположил, что Елена могла провалиться в люк. В день её исчезновения рядом с их домом ремонтировали дорогу.

В прошлом выпуске Александр предполагал, что его жена могла стать жертвой маньяка.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля. До сих пор не получается установить, при каких обстоятельствах это случилось. По факту исчезновения рязанки заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела находится под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.