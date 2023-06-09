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Александр Дронов избран председателем правления Прио-Внешторгбанка

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Александр Дронов избран председателем правления Прио-Внешторгбанка
Фото: priovtb.com

Председателем правления рязанского Прио-Внешторгбанка избран Александр Дронов, сообщает сайт финансового учреждения.

Дронов сменил на этом посту Романа Ганишина, который стал председателем Совета директоров банка.

В Прио-Внешторгбанке Дронов работает с 2006 года, сразу после окончания вуза. Начинал в управлении ценных бумаг и пассивных операций на должности экономиста второй категории.

Создавал и три года руководил офисом банка в Воронеже, затем стал руководителем дирекции офисной сети, занимал пост заместителя председателя правления банка.

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