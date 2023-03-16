Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения подростка в Рязанской области

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку по факту избиения 15-летнего подростка в Пронске, а также доложить о первоначально установленных обстоятельствах и о принятом по её итогам решении.

Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Председатель Следственного комитета обратил внимание на публикации СМИ о том, что в августе 2022 года в Пронске педагог и предприниматель жестоко избили подростка. Отмечается, что пострадавший до сих пор проходит реабилитацию, а к уголовной ответственности никто не привлечён.

Центральный аппарат СКР контролирует исполнения поручения и ход процессуальной проверки.

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