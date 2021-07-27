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Вторник, 27 июля, 2021
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Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани

Елена Лобанова
Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
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В понедельник, 26 июля, депутат Рязанской Областной думы от фракции «Единая Россия» Александр Ачалов осмотрел ремонт Народного бульвара. Комиссия, в числе которой были также и представители управления благоустройства города, общественности, выявила ряд нарушений. 

В частности, Александр Ачалов обратил внимание на сколотые бордюры, отсутствие разметки, наличие строительного мусора и другие недостатки. 

— Такая дорога не может считаться безопасной, поэтому объект мы не приняли. Подрядчику дали еще 10 дней на устранение недостатков. После мы снова приедем на объект для двухуровневого депутатского контроля, — отметил депутат Облдумы. 

Ремонт улицы проводился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». ООО «Стройкапиталлгрупп» проводил работы на объекте с сентября 2020 года. В общей сложности подрядчик привел в порядок проезжую часть и тротуары протяженностью свыше 800 метров.

Работы должны были завершиться 30 июня, однако уложиться в срок не удалось. Из-за этого к подрядчику применят штрафные санкции.

  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
  • Александр Ачалов оценил ремонт Народного бульвара в Рязани
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