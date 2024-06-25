Актриса Татьяна Васильева в беседе с Вячеславом Манучаровым ответила на выпад Максима Галкина* в свой адрес.
В одном из интервью артистка рассказала, что шоумен уехал из России на следующий день после их совместных съемок. Однако муж Аллы Пугачевой уточнил, что покинул страну на пятый день после съемок с ней в одном проекте.
Она считает, что сбежавшим из страны артистам плохо на чужбине, но теперь уже она относится к этому равнодушно.
Васильева призвала не обращать внимание на них.
*Внесен в реестр иноагентов.