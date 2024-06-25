Вторник, 25 июня, 2024

Актриса Васильева резко ответила на выпад Галкина*

Автор: powder

Опубликовано

Актриса Татьяна Васильева в беседе с Вячеславом Манучаровым ответила на выпад Максима Галкина* в свой адрес.

В одном из интервью артистка рассказала, что шоумен уехал из России на следующий день после их совместных съемок. Однако муж Аллы Пугачевой уточнил, что покинул страну на пятый день после съемок с ней в одном проекте.

«О, да! Ну это «страшная» ложь с моей стороны, – с сарказмом ответила Васильева.

Она считает, что сбежавшим из страны артистам плохо на чужбине, но теперь уже она относится к этому равнодушно.

«Они неинтересны уже никому, про них уже давно все забыли», – пояснила актриса.

Васильева призвала не обращать внимание на них.

*Внесен в реестр иноагентов.

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