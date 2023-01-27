Актриса Екатерина Волкова призывает зрителей дарить не цветы, а корм для животных

Актриса театра и кино Екатерина Волкова занимается благотворительностью для бездомных животных. К этому благородному делу она подключила и зрителей своих спектаклей, которые уже давно знают, что порадовать актрису лучше не цветами, а кормом для кошек и собак. Все подарки для хвостиков Екатерина после бережно передаёт в приюты.
Идею поддержал и российский производитель кормов для животных Karmy, подарив актрисе 210 кг корма для питомцев после спектакля. Это месячный запас для 1500 питомцев из приюта, с которым сотрудничает актриса.
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