Актриса Екатерина Волкова призывает зрителей дарить не цветы, а корм для животных

Актриса театра и кино Екатерина Волкова занимается благотворительностью для бездомных животных. К этому благородному делу она подключила и зрителей своих спектаклей, которые уже давно знают, что порадовать актрису лучше не цветами, а кормом для кошек и собак. Все подарки для хвостиков Екатерина после бережно передаёт в приюты.

Екатерина Волкова: «Корм вместо цветов — этой акции уже почти около года. Как-то на вопрос подписчиков в соцсетях «что подарить актёру после спектакля» я ответила, что мне было бы приятно получать корм для животных, который я потом с удовольствием передаю в приют. С тех пор зрители поддерживают мою инициативу»

Идею поддержал и российский производитель кормов для животных Karmy, подарив актрисе 210 кг корма для питомцев после спектакля. Это месячный запас для 1500 питомцев из приюта, с которым сотрудничает актриса.