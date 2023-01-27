Пятница, 27 января, 2023
Татьяна Проводина

Актриса Екатерина Волкова призывает зрителей дарить не цветы, а корм для животных

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Актриса театра и кино Екатерина Волкова занимается благотворительностью для бездомных животных. К этому благородному делу она подключила и зрителей своих спектаклей, которые уже давно знают, что порадовать актрису лучше не цветами, а кормом для кошек и собак. Все подарки для хвостиков Екатерина после бережно передаёт в приюты.

Екатерина Волкова: «Корм вместо цветов — этой акции уже почти около года. Как-то на вопрос подписчиков в соцсетях «что подарить актёру после спектакля» я ответила, что мне было бы приятно получать корм для животных, который я потом с удовольствием передаю в приют. С тех пор зрители поддерживают мою инициативу»

Идею поддержал и российский производитель кормов для животных Karmy, подарив актрисе 210 кг корма для питомцев после спектакля. Это месячный запас для 1500 питомцев из приюта, с которым сотрудничает актриса.

Актриса Екатерина Волкова призывает зрителей дарить не цветы, а корм для животных

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