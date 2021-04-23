Активисты сообщили об ухудшении качества воздуха в Рязани

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Активисты движения «Дышим чистым» сообщили об ухудшении качества атмосферного воздуха в Рязани.

– Со вчерашнего дня мы дышим качественно новым воздухом с большими примесями формальдегида, сероводорода и диоксида серы, – говорится в сообщении ВКонтакте.

Приборы, установленные в жилой зоне улицы Зубковой зарегистрировали превышения:

по формальдегиду (от 4,56 ПДК до 2,54 ПДК) с 18:20 22 апреля до 04:20 следующего дня;

по сероводороду (от 20 ПДК до 28,5 ПДК) с 22 апреля с 21:00 до 8:20 следующего дня.

В посёлке Мирный 22 апреля превышений не регистрировалось, сегодня превышения:

по сероводороду – 35,5 ПДК;

по диоксиду серы (продолжительный цикл превышений выше уровня ПДК сс).

Превышения по обоим веществам происходили в одно и тоже время – с 01:30 до 07:50.