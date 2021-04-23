Активисты сообщили об ухудшении качества воздуха в Рязани

Активисты движения «Дышим чистым» сообщили об ухудшении качества атмосферного воздуха в Рязани.
Приборы, установленные в жилой зоне улицы Зубковой зарегистрировали превышения:
по формальдегиду (от 4,56 ПДК до 2,54 ПДК) с 18:20 22 апреля до 04:20 следующего дня;
по сероводороду (от 20 ПДК до 28,5 ПДК) с 22 апреля с 21:00 до 8:20 следующего дня.
В посёлке Мирный 22 апреля превышений не регистрировалось, сегодня превышения:
по сероводороду – 35,5 ПДК;
по диоксиду серы (продолжительный цикл превышений выше уровня ПДК сс).
Превышения по обоим веществам происходили в одно и тоже время – с 01:30 до 07:50.