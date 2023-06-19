Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне AA+.ru, изменив прогноз

Кредитное рейтинговое агентство НКР («Национальные Кредитные Рейтинги») подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне AA+.ru. Прогноз по рейтингу изменен на стабильный с ранее действовавшего «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз».

Изменение прогноза обусловлено снижением вероятности пересмотра кредитного рейтинга на среднесрочном горизонте после получения агентством информации о стратегии развития и специфике взаимодействия с материнской организацией после смены основного акционера в декабре 2022 года.

Агентство отмечает, что сильные рыночные позиции банка сочетаются с адекватной диверсификацией бизнеса. Банк продолжает поддерживать высокую достаточность капитала при снижении склонности к риску за последний год. НКР ожидает восстановления рентабельности бизнеса банка в среднесрочной перспективе. НКР оценило качество управления бизнеса как адекватное, акционерные риски — как минимальные.

В своем заключении НКР также подчеркивает, что банк «Открытие» является системно значимым и обладает высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки от акционера в случае необходимости.