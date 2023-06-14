Администрация Рязани отчиталась о ходе капремонта семи школ

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты депутаты заслушали доклад и. о. начальника управления образования и молодежной политики администрации Рязани Наталии Смирновой о ходе проведения капитального ремонта в школах № 1, 8, 15, 37, 41, 52, 70 в 2023 г. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Согласно представленной информации, ремонтные работы в образовательных учреждениях начались после окончания учебных занятий и ведутся в соответствии с графиком. На данный момент в школах № 15, 37, 41, 70 выполнен ремонт кровли. Кроме того, в школе № 15 обновлен фасад, а в школе № 37 заменены оконные блоки. Во всех семи образовательных учреждениях ведется замена систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции; общестроительные и электромонтажные работы.

Кроме того, в школы закупят интерактивное и компьютерное оборудование, цифровые лаборатории, мебель для рекреаций и учебных кабинетов.

Члены комитета обсудили информацию администрации города о возможности строительства пристроек к существующим общеобразовательным школам города Рязани.