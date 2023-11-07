Вторник, 7 ноября, 2023
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Адам и Ева родились в Рязанской области в октябре

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

ГУ ЗАГС Рязанской области на странице ВКонтакте рассказало о редких и популярных именах, которые давали рязанцы новорождённым детям в октябре 2023 года.

Мальчиков чаще всего называли: Максим, Артём, Егор, Матвей, Александр, Иван, Ярослав, Михаил, Илья, Марк.

Среди редких и непопулярных имён месяца: Гордей, Родомир, Макарий, Тихон, Василий, Ян, Демьян, Назар, Адам.

Самыми популярными женскими именами в октябре стали: Анна, София, Мария, Ева, Василиса, Дарья, Полина, Ксения, Валерия, Виктория.

В списке редких имён девочек: Адриана, Василина, Аглая, Инесса, Агата, Лилиана, Аврора, Ульяна, Стефания, Эльвира.

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