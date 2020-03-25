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Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

В группе ПСО «ЛизаАлерт Рязань» появился подробный и обстоятельный рассказ о том, почему волонтёры не разглашают подробности своей деятельности. Приводим текст полностью. 

Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска нас спрашивают – где был, как нашли, что случилось? Но отряд не разглашает подробности, и вот почему.

Когда к нам поступает заявка на поиск пропавшего человека – через форму на сайте или по телефону горячей линии 8-800-700-5452, оператор записывает и добавляет в нашу рабочую программу первоначальные данные о пропавшем.

Инфорг, принявший заявку, прозванивает заявителя – а это чаще всего родственники – и выясняет мельчайшие подробности: обстоятельства пропажи и личной жизни, контакты и увлечения, привычки, состояние здоровья, место работы и т.д. Нам важна наиболее полная картина, чтобы координатору было проще организовывать поиск и выдвигать версии случившегося.

Все данные, полученные в ходе поиска, – личная жизнь человека.

Живым или погибшим он будет найден – у него есть и остаются родные, дети, родители, близкие люди. Лишняя информация, попавшая в публичное поле, может навредить как самому найденному, так и его близким.

Если человека нашли погибшим, родным всегда тяжело это принять, а подробности, доступные чужим людям, только усугубят боль и вызовут ненужное любопытство.

Вряд ли кому-то понравятся публичные обсуждения на интернет-форумах причин того, что пропавший человек, найденный погибшим, был в состоянии алкогольного опьянения.

Мало кому из родителей, у которых в семье и так произошла трагедия, не доставит лишней боли разговор незнакомых людей об их родительской безответственности. Люди порой некорректны и делают не всегда верные выводы, и чем больше подробностей известно – тем больше версий и вопросов.

Поиском должны заниматься те, кто знает свое дело, и за плечами отряда опыт, знания и уважительное отношение к пропавшим и их близким. Обращаясь к нам, люди должны быть уверены – вся информация останется внутри отряда и будет использована только в рамках поиска.

Кроме того, частная жизнь человека защищена законом, а мы бесконечно ценим доверие заявителей и не хотим его потерять.

Именно поэтому мы не даём комментарии СМИ, исключение составляют случаи, когда огласка может помочь в поиске пропавшего человека.

В каждой отдельной ситуации есть свои, особые обстоятельства. Если по факту пропажи возбуждено уголовное дело, подробности, вышедшие за рамки поиска, могут помешать или даже навредить следствию и испортить отношения между нами и органами правопорядка в дальнейшем. Нам – по понятным причинам –  этого бы не хотелось.

Если пропавший – ребёнок или подросток, «бегунок», ушедший из дома, такие подробности могут помешать в дальнейшей учёбе и жизни. Если у человека проблемы со здоровьем – поставьте себя на его место, последнее, чего бы вам хотелось, чтобы ваш диагноз обсуждали совершенно посторонние люди.

А как же опыт? Ведь предупреждён – значит вооружен и если знать, как пропадают люди, то есть шанс уберечь своих близких. Как оградить от опасности детей? Пожилых родственников?

Мы пишем об этом постоянно, рассказываем, как говорить с детьми о безопасности, «Школа «Лиза Алерт» проводит бесплатные занятия с детьми и лекции для родителей, мы рассказываем, как вести себя с пожилыми родственниками, но каждый конкретный пример – это совокупность множества обстоятельств, каждый поиск индивидуален и неповторим, поэтому подробности отдельного поиска не так важны, как важен алгоритм действий в случае пропажи человека.

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