Per aspera ad astra – через тернии к звёздам.

Таков жизненный девиз сердечно-сосудистого хирурга Рязанского кардиологического диспансера кардиологического диспансера Александра Качинского. Недавно в соответствие с Указом Президента РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Александру Евгеньевичу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Медицине Александр Евгеньевич отдал без малого сорок лет. В его послужном списке около 2000 успешно проведенных операций. Для пациентов это означает избавление от постоянной боли, возвращение здоровья, радости движения, занятий спортом, в некоторых ситуациях – сохранение полноценной семьи. Словом, мастерство сосудистого хирурга обеспечивает высокое качество жизни человека. В интервью с доктором мы беседуем о призвании, проблемах и достижениях, о профессиональном долге врача и ответственности пациента за свое здоровье.

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– Как выбирали профессию или призвание выбрало Вас?

– В медицину привел юношеский максимализм, некий протест против авторитета старшего поколения. У меня всегда была склонность к технике, хотел стать инженером. Однако родители вместе с классной руководительницей настаивали на том, чтобы я поступил в мединститут. Когда они поняли, что я категорически отказываюсь от карьеры врача, решили ориентировать на технический вуз. И вот, когда они, наконец, согласились, в силу духа противоречия я выбрал мединститут. Среди родственников медиков не было, я ничего толком о профессии не знал. Впечатление о медицине сложилось по фильмам, книгам, посещениям моей детской поликлиники.

– Вы не пожалели об этом?

– Были такие моменты: и неудачи, и рутина, и лихие 90-ые, когда по полгода не платили зарплату, а нужно было кормить маленьких детей. Но меня воспитали так, что всегда нужно честно относиться к своей работе. Именно так я всю жизнь и работаю.

– Склонность к технике чем-то помогла Вам в медицине?

– В нашей работе очень много гидродинамики, проблем, связанных с течением жидкости. Понимание законов физики способствует успешному проведению операций. В свое время мне было легко осваивать и внедрять методы лечения, такие, как магнитотерапия, внутривенная лазеротерапия. Сейчас они прочно вошли в практику, а раньше считались инновационными. Причем специалисты Рязанского кардиодиспансера начали их применять одними из первых в стране. Это наши региональные разработки. У нас работали пионеры этих методов, мои наставники: профессор, Заслуженный врач РФ, полфессор Павел Григорьевич Швальб, замечательный инженер из КБ «Плазма» Михаил Иванович Катаев. Симбиоз медицины и техники дал отличные результаты, сегодня их успешно используют в сосудистой хирургии РФ.

– Изменился ли Ваш рабочий день за четыре десятка лет?

– Прихожу и работаю целый день, он начинается в 8 утра, а фиксированного окончания не имеет. Бывает, что приходится давать консультации по телефону, помогать коллегам в сложных случая. Заболевания сосудов – одни из самых опасных патологий. Я работаю с облитерирующим атеросклерозом и заболеваниями вен – варикозным расширением, постромботическим синдромом.

– Насколько распространены эти заболевания сегодня?

– Ими страдает около 20% населения Земли. Лечение заболеваний вен является и социальной, и эстетической проблемой. Для меня, например, важно делать ноги женщин красивее. И самой даме это поможет устроить личную жизнь, и нам, мужчинам, приятнее на нее смотреть.

А теперь вполне серьезно. Облитерирующие заболевания артерий при отсутствии лечения приводят к самым печальным последствиям. Человек может стать инвалидом, просто погибнуть. Пока мировая медицинская наука не обладает возможность полностью избавить пациента от атеросклероза. Универсального средства не создано. Но мы можем приостановить заболевание, стабилизировать, вывести на плато. Применяем и оперативное лечение, и медикаментозное, и физиопроцедуры.

– Ваши рекомендации по профилактике заболеваний?

– Ученые приходят к выводу, что эти патологии имеют генетическое происхождение. Но, тем не менее, существуют факторы риска. В первую очередь, это курение, во вторую – гиподинамия, третье – вредные пищевые привычки. Что порекомендовать в целях профилактики? Полный отказ от сигарет, разумное, без фанатизма, ограничение употребления соли и сахара, регулярные пешие прогулки, катание на велосипеде. Главное, чтобы у человека быть оптимизм, настрой на продолжение качественной жизни. Если пациент впадает в депрессию, то врач ему не поможет. Необходимо стараться сохранить жизненные силы, стремиться выздороветь.

– Кто несет большую ответственность за здоровье: сам человек или врач?

– Конечно, человек. Если пациент не хочет лечиться, не хочет возвращаться к нормальной жизни, никто ему не поможет. Есть такое понятие в медицине, как комплаентность, когда пациент доверяет врачу, выполняет его назначения. Есть масса примеров, когда люди с тяжелыми заболеваниями десятилетиями живут и здравствуют только благодаря тому, что полностью доверяют медикам, строжайшим образом выполняют все их рекомендации. Очень не советую лечиться у теле- и интернет- докторов. Для того, чтобы правильно воспринять информацию о применении того или иного препарата необходимо базовое образование, для этого учатся 7-8 лет в профильном вузе, а затем продолжают всю жизнь. Медицинские программы на ТВ, как правило, имеют формат развлекательных шоу, именно так к ним и надо относиться. На мой взгляд, целесообразно знакомить человека с начальными признаками болезней, чтобы стало понятно – необходимо обратиться к врачу. Но ни в коем случае нельзя с экрана учить самолечению. Нужно понять, что лечат не болезнь, а больного. И каждый пациент требует индивидуального подхода: препарат, который поможет одному человеку, может убить другого.

– Как Вы относитесь к неудачам в профессии?

– Per aspera ad astra – через тернии к звездам. Конечно, были неудачи, всегда очень сильно переживаю по этому поводу. Даже в самых безнадежных случаях стараюсь до последнего бороться за жизнь пациента, искать в каждой конкретной ситуации наиболее эффективные методы лечения и препараты. Вообще, это очень тяжело, огорчение и боль такие, что словами не передать.

– Тем не менее, доктор собирается с силами и вновь идет к операционному столу. Что помогает?

– Понимание своей необходимости, поддержка коллег.

– Как Вы оцениваете молодое поколение врачей, тех, кому сейчас передаете свой опыт?

– Большинство – выпускники Рязанского медуниверситета. Хвалить, может быть, еще рано, но и по рукам бить нельзя. Я их учу, в большинстве своем, почва, что называется, благодатная. Из многолетней практики знаю: те, кто занимает чужие места, как правило, быстро уходят из медицины, а те, кто остается, стараются освоить профессию досконально.

– Ваше мнение, каким должен быть настоящий врач? Клятва Гиппократа сегодня актуальна?

– Главные качества врача: профессионализм, трудолюбие, честность, порядочность.

– А что важнее: талант или усердие?

– Все-таки усердие. Талант, безусловно, необходим. Но сколько врачей, подающих блестящие надежды, сгинуло в неизвестность из-за того, что не развивали свои способности, не могли справиться со своими человеческими слабостями. Поэтому так важны трудолюбие, ответственность перед больным, его родственниками, и главное – перед самим собой.