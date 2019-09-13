О чём информировала рязанская пресса 100, 50 и 25 лет тому назад

На этот раз мы представляем тексты, опубликованные в газетах ««Известия» Рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 13 сентября 1919 г., «Приокская правда» от 16 сентября 1969 г. и «Вечерняя Рязань» от 10 сентября 1994 г.

Газета «Известия» Рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 13 сентября 1919 года.

ЗА ПЬЯНСТВО. Состоявшимся постановлением коллегии Губчека от 5 сентября комендант штаба Южного фронта Александр Александрович Андреев, посланный штабом Южного фронта на срочные работы по расквартированию штаба в городе Рязани, подвергнут административному наказанию: заключению в Рязанский губернский лагерь принудительных работ за пьянство сроком на шесть месяцев.

СМЕРТНОСТЬ В РЯЗАНИ. Похоронным отделом при Горисполкоме за август месяц в городе Рязани зарегистрировано 146 смертных случаев. От старческого истощения умерло 19 человек, паралича сердца – 12, воспаления легких, дизентерии и туберкулеза – по 10 человек в каждом случае; сыпным тифом – 8, от порока сердца и рака желудка – по 9 человек, острого катара желудка – 5. В это число не входят 54 умерших по разным причинам в больницах и военно-лечебных заведениях.

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Газета «Приокская правда» от 16 сентября 1969 года.

НОВОЕ ЗДАНИЕ «СОЮЗПЕЧАТИ»

Строительные бригады Рязанского городского ремонтно-строительного треста сооружают на улице Дзержинского новое здание агентства «Союзпечать». Вчера велась подготовка к перекрытию железнобетонными плитами помещений первого этажа.

Объем работы сотрудников агентства «Союзпечать» все время растёт. В нынешнем году трудящиеся области получают по подписке 1330 тысяч экземпляров различных периодических изданий, то есть на каждую тысячу жителей приходится 932 экземпляра газет и журналов. В следующем году эти показатели станут еще больше.

Поэтому и начато строительство нового здания агентства. в эксплуатацию оно будет сдано в следующем году. Это трехэтажный дом, в котором разместятся все службы агентства. На первом этаже отводится помещение для операционного зала. Кроме того, здесь будет открыт магазин-читальня периодической литературы. На втором и третьем этажах предусмотрены необходимые служебные помещения, рабочие кабинеты для сотрудников агентства.

ВО ВСЕ КОНЦЫ СТРАНЫ

В восемь городов страны отправлены вчера с Рязанской швейной фабрики мужские и детские сорочки, сшитые руками рязанских мастериц. 24 тысячи рубашек получат торговые базы Пензы и Ульяновска, Саратова и Орла, Белгорода и Иванова, Ярославля и Сыктывкара.

Всего с начала сентября фабрика отправила заказчикам нейлоновых, шерстяных и хлопчатобумажных сорочек на 828 тысяч рублей.

НАРОДНЫЙ ХОР

Более сорока лет существует в селе Заокском народный хор. Его организатором и первым руководителем был крестьянин Иван Леонтьевич Грязев. После Великой Отечественной войны руководит этим коллективом учитель Иван Матвеевич Филин. Сейчас в хоре выступает много молодежи. Но есть и ветераны. До сих пор выходит с товарищами на сцену клуба Михаил Степанович Митин, а ему пошел уже седьмой десяток.

Заокский хор часто бывает в соседних селах. И многим рязанцам полюбились в его исполнении старинные русские песни, произведения современных композиторов. Такие песни, как «Молодой гусарик», «Вспомни, вздумай» пели еще деды и прадеды нынешних хористов.

По решению Министерства Культуры РСФСР Заокскому хору присвоено звание народного коллектива.

В ближайшее время хор села Заокского приступает к репетициям большой песенной программы, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Управление культуры при Рязанском райисполкоме выделило хору средства на пошив национальных русских костюмов, в которых теперь будет выступать коллектив.

В. СУХАРЕВ. Рязанский район.

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Газета «Вечерняя Рязань» от 10 сентября 1994 года.

СЕДИНА В БОРОДУ, БЕС В РЕБРО

Эту русскую поговорку знают многие. Она была актуальна во все времена. Стареющий мужчина, разрывающийся между женой и любовницей, между налаженным бытом и жаждой напоследок вдохнуть воздуха свободы, вновь испытать сильное чувство, стал героем романов и анекдотов, фильмов и стихов. Рушатся семьи, калечатся судьбы…Как же помочь столь слабым на деле представителям сильной половины человечества? Как предостеречь их от неверных шагов? На эти и другие вопросы отвечает вице-президент ассоциации психологов-практиков России С.Г. АГРАЧЕВ.

– Сергей Григорьевич, почему желание обладать помимо жены еще какой-то женщиной (а лучше молоденькой девушкой) возникает у мужчины именно тогда, когда он уже прочно «встал на ноги», утвердился в жизни?

– Вообще такое желание может возникнуть в любом возрасте. Но именно в сорок пять – пятьдесят лет многие мужчины отчаянно хотят как-то изменить свою жизнь, сделать её немного другой. Как правило, в таком возрасте мужчина имеет уже вполне взрослых детей, то есть свой родительский долг он может считать выполненным. Дети становятся самостоятельными, отходят от родителей (даже если продолжают жить с ними под одной крышей), и муж с женой остаются наедине друг с другом. Можно сказать, что «наружу» вылезает всё, что раньше просто не замечалось за совместными хлопотами по ведению хозяйства, заботами о детях, стремлением к профессиональному росту и т.д.

Поэтому в таком возрасте «измены» (физические измены не всегда означают измену моральную) происходят довольно часто и, кстати говоря, ни от материального, ни от социального положения это не зависит.

– Значит, и у женщины может появиться желание найти себе другого мужчину?

– Конечно, может. Правда, у женщины всё же иной психический склад, она испытывает другие чувства, а это тема для отдельного разговора. Поэтому вернемся к мужчинам. Я не говорил, что каждый пятидесятилетний мужчина обязательно изменяет жене. а каждый изменяющий приходит к этому своим путем. Надо разобраться, почему это стало возможным, что мужчину на это толкнуло, тем более, если он считает, что по-прежнему любит свою жену. Конечно, мужчина более склонен к полигамии, чем женщина, но если с женой мужчине хорошо, они понимают и во всем удовлетворяют друг друга, то другие женщины просто не нужны.

– Какие причины заставили ваших пациентов искать других женщин?

– Мы сейчас говорим не о «бабниках», которые бегают за каждой юбкой, а о мужчинах, искренне страдающих и мучающихся от того, что так все получилось. И моя задача – помочь человеку понять, что же толкнуло его на это. Толчком может служить и сексуальная неудовлетворенность. и желание почувствовать себя молодым рядом с молоденькой девушкой, и «изъяны» в отношениях с женой, обнажившиеся после взросления и ухода из семьи детей. Самая распространенная причина – исчезновение новизны в отношениях. Если это произошло, надо попробовать вновь придать отношениям свежесть.

Я думаю, что мужу необходимо поделиться с женой, объяснить ей свои желания, спросить, как она вообще относится к идее что-то изменить, нужно ли ей это, как лучше это сделать. умная женщина всё поймёт и примет.

– Допустим, мужчина, послушав вас, придет вдруг домой с цветами и шампанским, начнет говорить непривычно нежные слова. А жена ему: «Ты че, сдурел?» И у человека пропадет всякое желание что-то менять. что-то делать.

– Я же сказал: сначала нужно посоветоваться с женой, всё ей объяснить. Ну а если ничего не получается, если нет сил и вообще ни тот ни другая ничего не хотят, значит при шла пора задуматься: а стоит ли этот, по-видимому никому из супругов уже не нужный брак или следует подумать о разводе. Что чувствует человек, когда думает об этом? Он боится развода из-за того, некому будет стирать его рубашки? Или просто боится одиночества? Но ведь любовь – это не бегство от чего-то, это – стремление к кому-то…

– Получается, что развод – единственное средство, которое помогает избавиться от душевныз мук?

– Конечно, это звучит парадоксально, но ведь бывает и так, что брак – это тяжкие вериги для обоих. Любящие люди всегда прислушиваются друг к другу, идут навстречу. И если мужчина пытался изменить совместную жизнь и ничего не получилось, если жена не поняла его, если он доказал себе, что с женой ему действительно скучно и его больше привлекает другая женщина, то зачем тогда любой ценой (и прежде всего, ценой душевного спокойствия) поддерживать этот – брак?

– А бывает так, что изменить в отношениях ничего нельзя, но мужчина уверен, что он все равно жить без своей жены не может, хотя ему и хочется чего-то другого, новенького?

– Бывает. Тогда можно…оставить все как есть. Такому мужчине я бы задал вопрос: почему та жизнь, которую он ведет, его не устраивает?

– Он – честный человек, и ему больно от своей измены, от того, что приходится обманывать жену.

– То есть ему не нравится лгать, не нравится жить двойной жизнью…Я бы сказал ему, что ложь – это плата за удовольствие с одной стороны, и за сохранение семьи – с другой, и что ему приходится нести эту тяжесть на своей совести. Но ещё бы я спросил, не излишни ли эти угрызения совести, и помог бы сделать эти угрызения меньше. Я бы попытался объяснить человеку, что он жертвует своим душевным здоровьем ради сохранения семьи и душевного покоя любимой жены.

Консорциум прессы «Вечерняя Рязань» – 1994