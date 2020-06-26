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Как защитить клубнику от гнили

Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в магазине или на ярмарке, тогда всё просто: пошли и купили. Но если вы решили вырастить клубнику сами, за урожай ещё придётся побороться.

Если на ваших кустах появились цветы и даже первые зелёные ягоды, радоваться рано. Ведь нужно ещё защитить урожай от гнили – самой распространённой опасности для клубники. Как это сделать? Спросим и опытных садоводов.

Как и в случае с любой болезнью, загнивание проще предотвратить, чем лечить. Для профилактики нужно ещё до распускания листьев обработать клубнику 3%–ной бордоской жидкостью.

Не позаботились об этом заранее? Не беда! В магазинах есть такие средства, которые можно применять даже тогда, когда ягоды созрели. Например, «Фитоспорин». Обрабатывать ими клубнику нужно один раз в две недели. После опрыскивания пару дней не рвите клубнику, а потом, перед употреблением тщательно промойте её водой.

Ещё один враг клубники – сорняки. Их на грядке быть не должно, а расстояния между кустиками стоит оставлять побольше.

Чтобы клубника не загнивала, ягоды не должны соприкасаться с землёй. Для этого на грядки можно постелить сухую солому. В последнее время популярностью у садоводов пользуется метод посадки клубники на укрывной материал. Так вы защитите свой урожай и от сорняков, и от загнивания. Садоводы советуют использовать чёрный или красный материалы – они лучше поглощают солнечный свет.

И даже если у вас уже появились первые ягоды, их ещё не поздно спасти от гибели. Можно нарезать укрывной материал широкими полосами и постелить под кустики клубники. Это, конечно, более хлопотно, но не менее эффективно!

Ещё один проверенный временем приём – подставлять под кусты клубники подпорки. Их можно приобрести в специальных магазинах или сделать самим.

А вот такой способ садоводы пробовать не советуют. В интернете часто предлагают просто связать куст клубники верёвкой, чтобы он не распадался и ягоды не лежали на земле. Делать так не стоит, потом что когда растение связано, уменьшается фотосинтез, а следовательно – падает количество и качество вашего урожая.

Расскажите, какие способы защитить клубнику от гнили знаете вы?

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