Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста. Врачи не рекомендуют пожилым людям покидать свои дома без крайней необходимости.

В сложившейся ситуации нашим близким родственникам – старшему поколению, – требуется наша помощь и поддержка. Гериатры России уже призвали всех граждан в ситуации эпидемии уделить особое внимание здоровью пожилых людей. Мы поговорили с Надеждой Рунихиной, заместителем директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра, о том, как помочь близкому пожилому человеку в условиях эпидемии.

Закупите продукты питания и необходимые лекарства

Прежде всего, и об этом уже было сказано в СМИ неоднократно, необходимо обеспечить условия для длительного пребывания дома: приобрести все необходимые продукты питания, товары для дома, лекарства, которых хватит на две и более недель и отнести их своим пожилым родственникам. Постарайтесь приобрести продукты, богатые кальцием и витамином D. Отсутствие солнечного света, необходимого для выработки витамина D, и физической активности во время эпидемии могут плохо сказаться на здоровье костей пожилых людей в будущем, поэтому необходимо, чтобы они могли восполнить этот недостаток из продуктов питания.

Соблюдайте карантин и правила личной гигиены

Если вы живете в одной квартире с родственниками пожилого возраста, то вы особенно тщательно должны соблюдать правила личной гигиены и, по-возможности, оставаться на карантине. Иначе вы можете стать причиной их заражения. Даже если вы чувствуете себя отлично, помните, что симптомы коронавирусной инфекции могут проявиться через 2 недели или не проявиться совсем, но вы будете переносчиком вируса и будете представлять серьезную угрозу здоровью своих близких.

Если вы живете отдельно и приносите продукты и лекарства, вы, во-первых, должны быть уверены, что у вас нет симптомов ОРВИ, во-вторых, соблюдать «эпидемиологический карантин». Воздержитесь от объятий, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра, пользуйтесь маской и резиновыми перчатками, оставляйте сумки с продуктами у входа и уходите.

Не приводите детей в гости к пожилым родственникам в этот период.

Помните, что пожилому человеку необходима физическая активность

Отсутствие прогулок снижает активность, и её необходимо компенсировать. Без физической нагрузки и солнечного света у пожилых людей увеличивается риск развития остеопороза, и, как следствие, перелома шейки бедра – одного из основных гериатрических симптомов, который приводит к смерти примерно в трети случаев. Риск получить перелом бедренной кости в бытовых условиях сопоставим с риском падений и переломов вне дома.

Именно поэтому важно, особенно в условиях карантина, обеспечить пожилому человеку безопасный быт и минимизировать факторы риска падений, а также подумать о профилактике переломов. Освободите пространство на балконе, чтобы пожилой человек мог выходить «погреться на солнце», постарайтесь убедить вашего родственника делать утреннюю зарядку, выполнять регулярно физические упражнения, ходить по квартире, возможно, танцевать, заниматься йогой.

Можете даже подарить часы для дистанционного отслеживания количества пройденных шагов. Если вы заметите, что ваш близкий человек весь день просидел на месте, обязательно позвоните ему, узнайте, как он себя чувствует, – возможно, ему нужна психологическая поддержка и дополнительная мотивация к активности. Сидячий образ жизни скажется не только на костях, но и на сердце.

Рекомендованный объем физических нагрузок для относительно здорового человека составляет не менее 150 минут в неделю.

Внимание к самочувствию пожилого человека и контролю за хроническими заболеваниями

От плановых посещений врачей сейчас необходимо отказаться. Людям с хроническими заболевания следует продолжить выполнять все предписания лечащего врача, принимать лекарства. В случае ухудшения самочувствия, острых травм, падений, им, вероятно, потребуется срочная госпитализация. Оставайтесь постоянно на связи со своими родными, чтобы иметь возможность помочь им в случае острой необходимости, вызвать врача из поликлиники или скорую медицинскую помощь.

Также постарайтесь сделать так, чтобы мобильный телефон всегда был в зоне доступа вашего родственника. Например, предложите всегда носить телефон в кармане или повесить его на шею. Тогда в случае падения и перелома ваши родные смогут с вами связаться.

Обеспечьте пожилому родственнику безопасный быт

Любая травма в нынешней ситуации будет особенно опасна, поэтому постарайтесь обеспечить пожилому родственнику безопасный быт:

– Позаботьтесь о том, чтобы у него была трость или ходунки, особенно важно это для тех, кто страдает частыми эпизодами головокружения.

– Проверьте состояние пола в каждой комнате, его поверхность должна быть ровной и не скользкой, также обратите внимание на то, что ковры представляют опасность для пожилых людей, так как они зачастую спотыкаются о его края. Ковры следует убрать или крепко закрепить.

– Поменяйте лампочки, чтобы ночью неожиданно не перегорел свет. Если ваши родные живут в доме с лестницей, убедитесь, что лестница хорошо освещена, а перила закреплены.

– Уберите из проходов и комнат все посторонние предметы, которые могут стать причиной падения. Это же касается и проводов, их необходимо прикрепить к стене так, чтобы пожилой человек не мог споткнуться.

– Если ваш родственник уже ломал бедренную кость, он находится в зоне риска повторного перелома. Поэтому врачи рекомендуют использовать специальные бедренные протекторы.

– Положите на пол ванной комнаты нескользящий коврик.

– Также проверьте, нет ли в квартире проблем с проводкой, газом или трубами, чтобы вам не пришлось нарушать карантин пожилого человека и вызывать к нему мастера во время эпидемии.

Созванивайтесь с родственниками как можно чаще

Во-первых, старайтесь как можно чаще уточнять, не появилась ли у ваших родителей острая необходимость в чем-либо – продуктах, лекарствах, предметах первой необходимости, помощи в устранении бытовых проблем.

Во-вторых, пожилые люди склонны к тому, чтобы больше нервничать и переживать за здоровье своих собственных детей и внуков – то есть, за нас с вами. А им сейчас лучше не волноваться, чтобы не вызвать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Позвоните им, дайте понять, что чувствуете себя хорошо.

В-третьих, поддерживайте родных психологически, помогите им сохранять оптимизм, напоминайте, что ограничения с самоизоляцией и карантином носят временный характер. Остается достаточно поводов для радости и приятного досуга, можно общаться с семьей и друзьями по интернету, телефону.

Позаботьтесь о дополнительной или резервной помощи для ваших родных

Если вы вдруг сами окажетесь в карантине и не сможете выходить из дома, подумайте о том, кто из других членов семьи или друзей смог бы заменить вас на это время. Согласуйте свое решение и с вашим пожилым родственником.

На фоне эпидемии коронавируса и необходимости выполнения требований карантина помогите престарелым родственникам, находящимся в самоизоляции, сохранять спокойствие и разум, не впадать в панику, убедитесь, что им доступна информация из официальных источников и они воспринимают ее адекватно.

Берегите себя и своих родных!