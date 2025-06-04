«А вы следователи? Или кто?» Журналисты нашли бабушку Артёма Тимофеева и попытались узнать, где он может скрываться

Продолжаются поиски жителя Челябинской области Артёма Тимофеева, который оказался владельцем фур, задействованных в террористическом акте, предпринятом ВСУ 1 июня. Напомним, в этот день в нескольких уголках страны FVP-дроны вылетели из припаркованных грузовиков и направились в сторону объектов Минобороны РФ.

Артём Тимофеев, владелец этих фур, сейчас находится в розыске. Но не только силовики ищут возможного соучастника террористического акта, но и журналисты. Корреспонденты РИА Новости отправились в Миасс, к дому, где прописан Тимофеев. Там они встретили его бабушку, именно у неё они попытались узнать о месте нахождения мужчины.

— Где сейчас Тимофеев Артём?

— Все хотят знать.

— Когда он в последний раз показывался?

— А вы следователи? Или кто?

— Нет, конечно!

— Я вообще ни с кем не хочу разговаривать. Потому что мы ничего не знаем, а вы откуда-то всё знаете. И Интернет уже заполонили… Мы ничего не знаем. И никто не знает. Идёт следствие.

Никакой информации у семьи о том, где сейчас находится Артёмов, по их же словам нет. Некоторые предположения о том, как сложилась судьба Тимофеева до теракта и после, выдвигает Baza. Telegram-канал приводит следующую версию событий: о скором отъезде Тимофеев сообщил своей жене Екатерине за несколько недель. Она в свою очередь проговорилась знакомым, что они с мужем скоро переезжает в другой город. Девушка перестала вести запись на татуировки (Екатерина работала татуировщицей). 28 мая она выложила снимки из поездки в свой telegram-канал — спрашивала подписчиков, как уговорить кота сходить в туалет в дороге. Екатерина, по всей видимости, ехала в общественном транспорте — либо в маршрутке, либо в автобусе. После атаки все фото и сообщения из канала были «стёрты».

— Тимофеева писала, что едет в Астану. Там женщина планировала остановиться в отеле, а затем улететь на самолёте. При этом точно неизвестно, знала ли Екатерина о предстоящей атаке, — говорится в посте.

Ошивался на Майдане: что известно про Артёма Тимофеева

Именно Артём Тимофеев может быть причастен ко всем атакам на военные объекты беспилотников, вылетевших из фур, 1 июня. В официальной ориентировке администрации Усть-Кута указываются следующие данные на Тимофеева: 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома «Белая» 1.06.2025 г. Немного другие данные на разыскиваемого мужчину приводит Baza. По сообщению канала, Тимофееву 37 лет, он родился в Житомире, какое-то время проживал в Киеве.

— Некоторое время назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миассе. Тимофеев в октябре 2024 года открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей. Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на объекты Минобороны, — говорится в публикации.

Российский военкор Александр Коц обнародовал в своём telegram-канале некоторые подробности биографии «предпринимателя» Артёма Тимофеева, которого разыскивают после массированной атаки дронов на российские объекты Минобороны.

Восстановить прошлое владельца ИП, которому принадлежали фуры, начинённые БПЛА и отправленные в разные уголки страны, удалось по его соцсетям. Там мужчина выкладывал фотографии, которые подтверждают его приверженность идеям Евромайдана:

— Разыскиваемый сейчас в связи с атаками на аэродромы 37-летний Артем Тимофеев ошивался на Евромайдане. Фотографии с Майдана, а также с жовтоблакитными флажками, до сих пор можно найти в его различных соцсетях, — пишет Коц. — По одним данным, уроженец Житомира, по другим — Донецка. Жил в Киеве, трудился диджеем в ВИА Дасист Фантастиш. После начала СВО перебрался в Россию. Осел в Челябинской области, в Миассе.

О Тимофееве известно, что в 2024 году он переквалифицировался в грузоперевозчики и создал соответствующую организацию, в декабре купил четыре фуры.

– Недешёвая, надо заметить, покупка. Но никого не удивила. Надиджеил где-то. Может, тоже волонтёр и на личную карту собирал (нет). Ну а дальше снял тот самый склад. Раздал задания водителям. Инструктировал их по ходу движения. Но уже, скорее всего, не с территории России, — предположил военкор.

Напомним, 1 июня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов. Беспилотники вылетели из фур и направились в сторону аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, проинформировали в Минобороны РФ.