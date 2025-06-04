«А вы следователи? Или кто?» Журналисты нашли бабушку Артёма Тимофеева и попытались узнать, где он может скрываться

Продолжаются поиски жителя Челябинской области Артёма Тимофеева, который оказался владельцем фур, задействованных в террористическом акте, предпринятом ВСУ 1 июня. Напомним, в этот день в нескольких уголках страны FVP-дроны вылетели из припаркованных грузовиков и направились в сторону объектов Минобороны РФ.
Артём Тимофеев, владелец этих фур, сейчас находится в розыске. Но не только силовики ищут возможного соучастника террористического акта, но и журналисты. Корреспонденты РИА Новости отправились в Миасс, к дому, где прописан Тимофеев. Там они встретили его бабушку, именно у неё они попытались узнать о месте нахождения мужчины.
— Где сейчас Тимофеев Артём?
— Все хотят знать.
— Когда он в последний раз показывался?
— А вы следователи? Или кто?
— Нет, конечно!
— Я вообще ни с кем не хочу разговаривать. Потому что мы ничего не знаем, а вы откуда-то всё знаете. И Интернет уже заполонили… Мы ничего не знаем. И никто не знает. Идёт следствие.
Никакой информации у семьи о том, где сейчас находится Артёмов, по их же словам нет. Некоторые предположения о том, как сложилась судьба Тимофеева до теракта и после, выдвигает Baza. Telegram-канал приводит следующую версию событий: о скором отъезде Тимофеев сообщил своей жене Екатерине за несколько недель. Она в свою очередь проговорилась знакомым, что они с мужем скоро переезжает в другой город. Девушка перестала вести запись на татуировки (Екатерина работала татуировщицей). 28 мая она выложила снимки из поездки в свой telegram-канал — спрашивала подписчиков, как уговорить кота сходить в туалет в дороге. Екатерина, по всей видимости, ехала в общественном транспорте — либо в маршрутке, либо в автобусе. После атаки все фото и сообщения из канала были «стёрты».
Ошивался на Майдане: что известно про Артёма Тимофеева
Именно Артём Тимофеев может быть причастен ко всем атакам на военные объекты беспилотников, вылетевших из фур, 1 июня. В официальной ориентировке администрации Усть-Кута указываются следующие данные на Тимофеева: 08(06).12.1987 г.р., уроженец г. Донецк, возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома «Белая» 1.06.2025 г. Немного другие данные на разыскиваемого мужчину приводит Baza. По сообщению канала, Тимофееву 37 лет, он родился в Житомире, какое-то время проживал в Киеве.
Российский военкор Александр Коц обнародовал в своём telegram-канале некоторые подробности биографии «предпринимателя» Артёма Тимофеева, которого разыскивают после массированной атаки дронов на российские объекты Минобороны.
Восстановить прошлое владельца ИП, которому принадлежали фуры, начинённые БПЛА и отправленные в разные уголки страны, удалось по его соцсетям. Там мужчина выкладывал фотографии, которые подтверждают его приверженность идеям Евромайдана:
О Тимофееве известно, что в 2024 году он переквалифицировался в грузоперевозчики и создал соответствующую организацию, в декабре купил четыре фуры.
Напомним, 1 июня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов. Беспилотники вылетели из фур и направились в сторону аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, проинформировали в Минобороны РФ.
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