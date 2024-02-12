Понедельник, 12 февраля, 2024

9 стран БРИКС примут участие в июньских Играх в Казани

По данным Минспорта РФ, ожидается участие в состязаниях порядка 5 тысяч спортсменов.

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9 стран БРИКС примут участие в июньских Играх в Казани

Автор: 7info

Опубликовано

9 из 10 стран БРИКС примут участие в Играх, которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня, пишут «Известия».

По данным Минспорта РФ, ожидается участие в состязаниях порядка 5 тысяч спортсменов. Кроме россиян, участие подтвердили Китай и ЮАР, готовит свою делегацию Индия, собираются приехать спортсмены из Бразилии.

Среди новых членов объединения крайнюю заинтересованность выразил Иран.

Впервые игры БРИКС пройдут в открытом формате, приглашены и другие страны, не входящие в объединение.

В спортивную программу включены соревнования по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Всего будет разыграно 392 комплекта медалей.

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