9 стран БРИКС примут участие в июньских Играх в Казани

9 из 10 стран БРИКС примут участие в Играх, которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня, пишут «Известия».

По данным Минспорта РФ, ожидается участие в состязаниях порядка 5 тысяч спортсменов. Кроме россиян, участие подтвердили Китай и ЮАР, готовит свою делегацию Индия, собираются приехать спортсмены из Бразилии.

Среди новых членов объединения крайнюю заинтересованность выразил Иран.

Впервые игры БРИКС пройдут в открытом формате, приглашены и другие страны, не входящие в объединение.

В спортивную программу включены соревнования по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта. Всего будет разыграно 392 комплекта медалей.