87-летняя Эдита Пьеха приняла важное решение

Эдита Пьеха, отметившая в этом году свой 87-й день рождения, приняла решение больше не выступать на сцене. Если раньше каждый свой день рождения она отмечала концертом, то в последние годы эта традиция прекратилась. О текущем состоянии легендарной певицы рассказал её внук Стас Пьеха в интервью «МК».

После начала пандемии Эдита Станиславовна предпочитает оставаться дома и не появляться на публике, что вызвало волну слухов о её здоровье. Стас Пьеха уверяет, что беспокоиться не о чем.

— Она живет за городом, в дачном поселке под Санкт-Петербургом, в окружении живописного леса. У неё всё хорошо, — рассказал внук.

С 90-х годов Эдита Станиславовна обитает в этом уединенном месте, где ей предоставили в аренду участок соснового леса. Здесь она любила совершать прогулки, а также хранит свои многочисленные награды и концертные костюмы.

Стас Пьеха подчеркнул, что его бабушка ни в чем не нуждается — её регулярно навещают близкие, включая дочь и внуков. О возвращении на сцену артистка не думает.