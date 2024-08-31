Суббота, 31 августа, 2024

87-летняя Эдита Пьеха приняла важное решение

Автор: Алексей Самохин

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Авторство: Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149450759

Эдита Пьеха, отметившая в этом году свой 87-й день рождения, приняла решение больше не выступать на сцене. Если раньше каждый свой день рождения она отмечала концертом, то в последние годы эта традиция прекратилась. О текущем состоянии легендарной певицы рассказал её внук Стас Пьеха в интервью «МК».

После начала пандемии Эдита Станиславовна предпочитает оставаться дома и не появляться на публике, что вызвало волну слухов о её здоровье. Стас Пьеха уверяет, что беспокоиться не о чем.

— Она живет за городом, в дачном поселке под Санкт-Петербургом, в окружении живописного леса. У неё всё хорошо, — рассказал внук.

С 90-х годов Эдита Станиславовна обитает в этом уединенном месте, где ей предоставили в аренду участок соснового леса. Здесь она любила совершать прогулки, а также хранит свои многочисленные награды и концертные костюмы.

Стас Пьеха подчеркнул, что его бабушка ни в чем не нуждается — её регулярно навещают близкие, включая дочь и внуков. О возвращении на сцену артистка не думает.

— Я надеюсь, что она ещё вернётся к выступлениям, — говорит Стас. — Но решение остаётся за ней. Она устала после более чем 60 лет, проведенных на сцене, и сейчас живет в спокойствии.

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