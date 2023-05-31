48-летний мужчина задержан за нападение в подъезде на 8-летнюю девочку

В Волгограде за нападение на 8-летнюю девочку в подъезде жилого дома задержан 48-летний местный житель. Подробности дикой истории сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
О сексуальном насилии, которому 8-летняя дочь подверглась в подъезде дома № 189 на проспекте Ленина, 27 мая правоохранителям сообщила мать девочки.
Следователи возбудили уголовное дело по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). На поиски подозреваемого направили все правоохранительные органы города.
Установить путь отхода мужчины удалось с помощью камер видеонаблюдения. Через некоторое время подозреваемого нашли и задержали.
Во время обыска в квартире мужчины найдены вещи, важные для следствия. Решается вопрос о заключении под стражу.