48-летний мужчина задержан за нападение в подъезде на 8-летнюю девочку

В Волгограде за нападение на 8-летнюю девочку в подъезде жилого дома задержан 48-летний местный житель. Подробности дикой истории сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

О сексуальном насилии, которому 8-летняя дочь подверглась в подъезде дома № 189 на проспекте Ленина, 27 мая правоохранителям сообщила мать девочки.

— Неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома 189 по проспекту Ленина города Волгоград, напал на ее 8-летнюю дочь и подверг девочку сексуальному насилию, — описывает произошедшее пресс-служба Следкома.

Следователи возбудили уголовное дело по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). На поиски подозреваемого направили все правоохранительные органы города.

Установить путь отхода мужчины удалось с помощью камер видеонаблюдения. Через некоторое время подозреваемого нашли и задержали.

Во время обыска в квартире мужчины найдены вещи, важные для следствия. Решается вопрос о заключении под стражу.