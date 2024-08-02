40-летнего мужчину обвиняют в растлении дочери-подростка

В Кировском районе Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера. По версии следствия, его жертвой стала дочь-подросток, пишет «Фонтанка».

Как стало известно, 2 августа в полицию обратилась жительница Автово с заявлением о преступлении, совершённом против её 15-летней дочери. Женщина сообщила, что бывший муж в середине мая трогал половые органы дочери. Кроме того, девочка рассказала, что ранее отец также совершал действия сексуального характера (мастурбировал) в её присутствии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении несовершеннолетнего и лица, не достигшего 14-летнего возраста.

40-летний мужчина задержан на двое суток.