Пятница, 2 августа, 2024

40-летнего мужчину обвиняют в растлении дочери-подростка

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Nino Carè from Pixabay

В Кировском районе Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера. По версии следствия, его жертвой стала дочь-подросток, пишет «Фонтанка».

Как стало известно, 2 августа в полицию обратилась жительница Автово с заявлением о преступлении, совершённом против её 15-летней дочери. Женщина сообщила, что бывший муж в середине мая трогал половые органы дочери. Кроме того, девочка рассказала, что ранее отец также совершал действия сексуального характера (мастурбировал) в её присутствии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях, совершённых в отношении несовершеннолетнего и лица, не достигшего 14-летнего возраста.

40-летний мужчина задержан на двое суток.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году

Рязанский художник Виктор Иванов отмечает 100-летний юбилей

Какую погоду ждать в августе, рассказали синоптики

Судебные приставы Рязанской области защищают права участников СВО

16-летний касимовец задержан за работу на телефонных мошенников

Врач назвала главные причины отсутствия энергии у человека

Рязанец вернулся из поездки в северокорейский лагерь «Сондовон»

Раскрыта неприятная правда о стратегии США по Украине

Рязанцы сообщили о странном ремонте дороги в Дягилеве

В Рязани перекроют движение транспорта по улице Пушкина

В Рязани медики спасли младенца с редкой патологией

ГИБДД проводит в Рязани рейд по тонировке