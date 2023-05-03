4 мая запрещается много работать: народные приметы Проклова дня

4 мая православные христиане вспоминают мученика Прокула Путеольского. Вместе с другими мучениками он пострадал за веру Христову около 305 года, во времена правления императора Диоклетиана.

В народном календаре 4 мая — Проклов день. Считалось, что святой Прокул (Прокл) является защитником людей от нечистых сил. Старейшины сёл на Прокла проводили обряды для защиты населения.

Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 4 мая

На Прокла запрещается много работать. Лучше уделить время детям, семье, родным. Ещё в этот день всем селом выходили за околицу и ругались на тёмные силы. При этом повернуться нужно на запад. Считалось, что именно там живёт нечисть.

На Проклов день нельзя ходить на кладбище. Считалось, что именно там обитают злые духи. Лучше в этот день идите в церковь и помолитесь за здоровье живых и упокой мёртвых.

Нельзя в этот день собирать цветы и травы. Считалось, что ночью ведьмы травят молодую весеннюю зелень, чтобы ты приносила людям беды и несчастье.

Народные приметы 4 мая

Если на Прокла начала цвести черёмуха, лето будет благодатным, тёплым и солнечным;

Если ночью звёзды сверкают — быть дождю и грозе;

Много взошло щавеля — к тёплой зиме;

Соловей запел в голом лесу, значит, быть году неурожайным;

Зацвели берёза и ольха — появляются в борах сморчки.