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Пятница, 21 мая, 2021
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4 616 выпускников сдадут ЕГЭ в 2021 году в Рязанской области

Елена Лобанова
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В 2021 году в Рязанской области ЕГЭ будут сдавать 4 616 выпускников, а ГИА — 9 782. Об этом рассказала замминистра образования и молодежной политики региона Ольга Васина в пятницу, 21 мая. 

Экзамены для выпускников девятых классов начнутся 24 июня. Одиннадцатиклассники же пойдут на ЕГЭ 31 июня. При этом 25 и 28 июня выпускники, не желающие поступать в ВУЗ, будут сдавать ГВЭ по русскому языку и математике. 

Резервные дни для несдавших ГИА и ЕГЭ запланированы на 3 — 15 сентября.

— В Рязанской области сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Поэтому на всех пунктах проведения экзаменов будут соблюдаться ограничительные меры, — подчеркнула Васина. 

В этом году ЕГЭ будут сдавать 4 351 выпускник текущего года и 363 выпускника прошлых лет. На экзамен также записались 213 студентов колледжей и техникумов. Государственный выпускной экзамен будут сдавать 265 школьников с ОВЗ. 

Чаще всего для сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассники выбирают профильную математику, обществознание, физику, биологию, историю, информатику и английский язык. В этом году три рязанца напишут экзамен по китайскому языку и пять — по французскому. 

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