39-летний участник ДТП в Сасово скончался в реанимации

Водитель Lada Largus, участник вчерашнего ДТП в Сасово, скончался в реанимации. Подробности случившегося приводит издательство «Пресса» со ссылкой на полицию.
Столкновение КамАЗа и легковушки произошло в 19:30 на пересечении улиц Советская и Ново-Елатомская.
За рулём грузовика находился житель села Наскент Республики Дагестан 1998 года рождения. Предварительно, он не уступил дорогу Lada Largus, которой управлял 39-летний житель Сасово.
В результате столкновения водитель легковушки получил травмы. Он скончался в реанимации Сасовского ММЦ.
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