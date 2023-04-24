39-летний участник ДТП в Сасово скончался в реанимации

Водитель Lada Largus, участник вчерашнего ДТП в Сасово, скончался в реанимации. Подробности случившегося приводит издательство «Пресса» со ссылкой на полицию.

Столкновение КамАЗа и легковушки произошло в 19:30 на пересечении улиц Советская и Ново-Елатомская.

За рулём грузовика находился житель села Наскент Республики Дагестан 1998 года рождения. Предварительно, он не уступил дорогу Lada Largus, которой управлял 39-летний житель Сасово.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы. Он скончался в реанимации Сасовского ММЦ.