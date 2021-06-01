37-летняя рязанка организовала наркопритон в квартире на Станкозаводской

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На улице Станкозаводской в Рязани оперативники пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что 37-летняя рязанка организовала в своей квартире наркопритон. Прибыв по месту назначения, оперативники нашли нужные доказательства. В квартире были предметы для употребления синтетических наркотиков со следами запрещенных веществ.

Притон время от времени посещали местные жители. Полицейские пресекли его деятельность.

В отношении 37-летней рязанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.