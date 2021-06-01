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Вторник, 1 июня, 2021
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37-летняя рязанка организовала наркопритон в квартире на Станкозаводской

Елена Лобанова
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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На улице Станкозаводской в Рязани оперативники пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Полицейские получили информацию, что 37-летняя рязанка организовала в своей квартире наркопритон. Прибыв по месту назначения, оперативники нашли нужные доказательства. В квартире были предметы для употребления синтетических наркотиков со следами запрещенных веществ. 

Притон время от времени посещали местные жители. Полицейские пресекли его деятельность. 

В отношении 37-летней рязанки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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