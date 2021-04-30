30 апреля со дня рождения легендарного мэра Рязани исполнилось 98 лет

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30 апреля исполнилось 98 лет со дня рождения легендарного мэра Рязани, которую в народе называют «хозяйкой города» Надежды Чумаковой.

Городским хозяйством Чумакова руководила на протяжении 23 лет начиная с 1963 года. Глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе своими заместителями и руководителями структурных подразделений приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику, установленному в честь «хозяйки Рязани» в юбилейный день ее рождения в 2013 году.

В рамках церемонии Елена Сорокина подчеркнула, что Надежда Николаевна «жила для города и стала его частью».

Надежда Николаевна Чумакова – бессменный «Председатель исполнительного комитета Рязанского городского Совета народных депутатов с 1963 по 1986 год». Эти слова высечены на постаменте памятника Надежде Чумаковой, установленном на Первомайском проспекте возле Центральной городской библиотеки. Годы, в течение которых она управляла городским хозяйством, остались в истории как великая эпоха созидания и развития областного центра.